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    • Состав ЦСКА на первый сбор в ОАЭ: с Дивеевым, но без Келлвена

    Состав ЦСКА на первый сбор в ОАЭ: с Дивеевым, но без Келлвена

    ЦСКА опубликовал список футболистов на первый сбор в ОАЭ.

    Бразильца Келлвена нет, поскольку он готовится в составе олимпийский сборной Бразилии к матчам отбора к Олимпиаде-2024.

    Игорь Дивеев вернулся в строй после травмы.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов, Егор Бесаев.

    Защитники: Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Набабкин, Михаил Рядно, Илья Агапов, Милан Гайич, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Давила, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Максим Мухин.

    Нападающие: Фeдор Чалов, Антон Заболотный, Тамерлан Мусаев.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (2)
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    Файзуллаева никак не указали. Кто всё это пишет?..
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