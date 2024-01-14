Состав ЦСКА на первый сбор в ОАЭ: с Дивеевым, но без Келлвена

ЦСКА опубликовал список футболистов на первый сбор в ОАЭ.

Бразильца Келлвена нет, поскольку он готовится в составе олимпийский сборной Бразилии к матчам отбора к Олимпиаде-2024.

Игорь Дивеев вернулся в строй после травмы.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов, Егор Бесаев.

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Набабкин, Михаил Рядно, Илья Агапов, Милан Гайич, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Давила, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Максим Мухин.

Нападающие: Фeдор Чалов, Антон Заболотный, Тамерлан Мусаев.