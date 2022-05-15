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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 15 мая 2022
Флуминенсе
15.05.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
8'
Г. Кано
78'
Г. Кано
90+1'
М. Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Фелипе
Пас отдал
П. Роша
Желтая карточка
Y. Felipe
89'
Замена
Нонато
️️️️
Андре
86'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
86'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кано
Пас отдал
Виллиан
78'
Желтая карточка
Виллиан
74'
74'
Замена
П. Роша
️️️️
Пабло
73'
Замена
В. Роке
️️️️
А. Каноббио
71'
Желтая карточка
Т. Куэльо
Желтая карточка
Д. Ариас
66'
63'
Желтая карточка
П. Силес
60'
Замена
П. Силес
️️️️
М. Фернандес
Замена
Виллиан
️️️️
Мартинелли
55'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Натан
55'
46'
Замена
Марлос
️️️️
Эрик
45'
+4
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
Замена
Л. Кларо
️️️️
Д. Брас
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
W.
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Бенто
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
33
Давид Дуарт
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Пабло Силес
ЦП
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
3-5
1
Фабио
33
Нино
44
Брас
2
Пинейда
8
Мартинелли
11
Энрике
14
Кано
14
Натан
5
1-1-2-5
4
Фелипе
35
Фернандес
17
Каноббио
28
Витиньо
14
Эрик
5
Моура
12
Келлвен
5
Энрике
16
Абнер
14
Натан
11
Ариас
11
Ариас
14
Натан
44
Брас
4
Кларо
4
Кларо
44
Брас
7
Андре
16
Нонато
16
Нонато
7
Андре
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
8
Мартинелли
11
Виллиан
11
Виллиан
8
Мартинелли
35
Фернандес
8
Силес
8
Силес
35
Фернандес
92
Пабло
32
Роша
32
Роша
92
Пабло
14
Эрик
10
Марлос
10
Марлос
14
Эрик
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
17
Каноббио
9
Роке
9
Роке
17
Каноббио
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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10
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1
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24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
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22 ноября
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