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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе: обзор матча 17 октября 2021
Атлетико Паранаэнсе
17.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
34'
З. Ивалдо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Замена
J.
️️️️
К. Эдуардо
81'
79'
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Кеннеди
78'
Замена
G. Apis
️️️️
Y. Felipe
75'
Замена
Маноэл
️️️️
Нино
75'
Замена
L.
️️️️
Л. Энрике
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Биссоли
71'
Замена
Эрик
️️️️
П. Энрике
71'
68'
Замена
Мартинелли
️️️️
Д. Ариас
Желтая карточка
Н. Эрнандес
55'
Замена
M. Azevedo
️️️️
Ричард
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ариас
Желтая карточка
Л. Фассон
42'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
З. Ивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
37
Elias
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
18
Кристиан
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Паранаэнсе
75
Kleiton
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
4-1-5
23
Сантос
3
Фассон
37
22
Эрнандес
13
Энрике
32
Роша
12
Келлвен
7
Биссоли
25
Ричард
96
Эдуардо
27
Зе Ивалдо
3-1-5
33
Нино
23
Марлон
44
Брас
11
Ариас
1
88
11
Энрике
38
Паулиста
7
Андре
96
Эдуардо
7
7
96
Эдуардо
7
Биссоли
32
32
7
Биссоли
25
Ричард
6
6
25
Ричард
13
Энрике
14
Эрик
14
Эрик
13
Энрике
33
Нино
26
Маноэл
26
Маноэл
33
Нино
11
Энрике
11
11
11
Энрике
11
Ариас
8
Мартинелли
8
Мартинелли
11
Ариас
9
Кеннеди
99
99
9
Кеннеди
88
29
29
88
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
75
Kleiton
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
24
Бенто
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
75
Kleiton
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
24
Бенто
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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