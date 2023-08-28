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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе: обзор матча 28 августа 2023
Атлетико Паранаэнсе
28.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
13'
Кака
90+3'
В. Роке
76'
Гуга
87'
J. Neto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
В. Роке
Пас отдал
Т. Куэльо
90'
+3
90'
Замена
F.
️️️️
Гуга
89'
Замена
Джованни
️️️️
L. Fernández
87'
ГОЛ! 1:2!
J. Neto
Пас отдал
Мартинелли
76'
ГОЛ! 1:1!
Гуга
Пас отдал
Й. Гонсалес
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
69'
Замена
У. Моура
️️️️
А. Видаль
69'
64'
Замена
J. Neto
️️️️
Д. Брас
51'
Желтая карточка
Й. Гонсалес
Желтая карточка
А. Каноббио
44'
Желтая карточка
А. Видаль
37'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
В. Буэно
34'
33'
Желтая карточка
Марлон
28'
Замена
Александер
️️️️
Т. Сантос
Красная карточка
В. Кауэ
22'
ГОЛ! 1:0!
Кака
13'
10'
Желтая карточка
Лима
Желтая карточка
В. Роке
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
5
Александер
ОП
10
Джованни
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
4-3-2-1
24
Линк
21
Кауэ
25
Кака
44
Хелено
22
Мадсон
14
Эрик
15
Буэно
23
Видаль
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
3-1-2-2-2
22
Ранхел
23
Гуга
44
Брас
4
Марлон
21
Сантос
8
Мартинелли
10
11
Гонсалес
45
Лима
18
Леле
94
Даниэл
15
Буэно
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
15
Буэно
23
Видаль
5
Моура
5
Моура
23
Видаль
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
23
Гуга
36
36
23
Гуга
21
Сантос
5
Александер
5
Александер
21
Сантос
10
10
Джованни
10
Джованни
10
44
Брас
35
35
44
Брас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
10
Бруно Запелли
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
10
Бруно Запелли
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
50
Gustavo Ramalho
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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