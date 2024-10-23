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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 23 октября 2024
Флуминенсе
23.10.2024, среда, 01:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
81'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Замена
V.
️️️️
Гансо
88'
Замена
Игнасио
️️️️
Маноэл
88'
87'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
L. Belezi
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
81'
80'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Никао
80'
Замена
Габриэль
️️️️
F.
72'
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
72'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Т. Куэльо
71'
Желтая карточка
M.
Замена
Марсело
️️️️
Лима
70'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
70'
Замена
Кено
️️️️
Ф. Берналь
58'
Желтая карточка
Д. Ариас
54'
27'
Желтая карточка
Никао
16'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
С. Хавьер
14'
7'
Желтая карточка
К. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
6
Факундо Берналь
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
(К)
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
16
Барбоза
26
Маноэл
2
Хавьер
6
Берналь
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
9
Элиас
3-2-1-2-2
1
44
Хелено
5
27
Роша
22
Мадсон
12
Фернандо
14
Эрик
11
Никао
28
Куэльо
92
Пабло
45
45
Лима
12
Марсело
12
Марсело
45
Лима
26
Маноэл
4
Игнасио
4
Игнасио
26
Маноэл
10
Гансо
6
6
10
Гансо
6
Берналь
20
Кено
20
Кено
6
Берналь
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
5
6
Габриэль
6
Габриэль
5
28
Куэльо
10
Запелли
10
Запелли
28
Куэльо
11
Никао
25
Пракседес
25
Пракседес
11
Никао
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
45
39
Мастриани
39
Мастриани
45
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
725
238
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.56
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- : -
03.12.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
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Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
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1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
39465 из 78838 зрителей (50%)
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