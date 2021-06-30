Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 30 июня 2021
Флуминенсе
30.06.2021, среда, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 4
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
2'
F.
26'
Ричард
73'
Витиньо
76'
З. Ивалдо
90+5'
Никао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Никао
88'
Желтая карточка
Ричард
88'
Желтая карточка
Кристиан
Желтая карточка
F.
88'
86'
Замена
П. Энрике
️️️️
М. Баби
Замена
️️️️
Г. Тейшейра
77'
Замена
М. Мартинс
️️️️
N.
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
З. Ивалдо
Пас отдал
Никао
74'
Замена
Кристиан
️️️️
Д. Теранс
73'
ГОЛ! 1:2!
Витиньо
Пас отдал
Марсиньо
Замена
Кайку
️️️️
Х. Касарес
69'
Замена
Гансо
️️️️
Y. Felipe
69'
64'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Эдуардо
64'
Замена
Никао
️️️️
F. Canesin
26'
ГОЛ! 1:1!
Ричард
Пас отдал
Л. Читтадини
ГОЛ! 1:0!
F.
Пас отдал
Х. Касарес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
11
Кайку
ПВ
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
24
Бенто
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-5
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
26
Касарес
20
Тейшейра
9
1
10
88
4-1-2-1-1
23
Сантос
2
Марсиньо
27
Зе Ивалдо
44
Хелено
16
Абнер
25
Ричард
18
Читтадини
55
80
Теранс
17
Баби
10
11
Мартинс
11
Мартинс
10
26
Касарес
11
Кайку
11
Кайку
26
Касарес
88
10
Гансо
10
Гансо
88
17
Баби
5
Энрике
5
Энрике
17
Баби
80
Теранс
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Теранс
55
11
Никао
11
Никао
55
96
Эдуардо
28
Витиньо
28
Витиньо
96
Эдуардо
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
98
Андерсон Пайшао
ВР
12
Келлвен
ПЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
14
Эрик
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
24
Бенто
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
12
Келлвен
ПЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
14
Эрик
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
24
Бенто
ВР
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+