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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе: обзор матча 02 декабря 2024
Атлетико Паранаэнсе
02.12.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
2'
L. Belezi
65'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
90'
+4
Красная карточка
Гансо
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кано
89'
Замена
Нонато
️️️️
Лима
88'
Замена
Г. Фуэнтес
️️️️
К. Серна
79'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
71'
Замена
Эрик
️️️️
Никао
71'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Кристиан
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ариас
Пас отдал
Гансо
58'
Замена
Гансо
️️️️
Мартинелли
58'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
45'
+2
Желтая карточка
Лима
Красная карточка
Л. Линк
43'
Желтая карточка
Кристиан
42'
41'
Пенальти не реализован!
Д. Ариас
ГОЛ! 1:0!
L. Belezi
Пас отдал
Т. Хелено
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
8
Мартинелли
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
16
Нонато
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
35
J. Neto
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
4-1-1-2-2
1
29
44
Хелено
5
37
Эскивель
6
Габриэль
18
Кристиан
28
Куэльо
11
Никао
92
Пабло
45
3-2-2-2-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
16
Барбоза
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
90
Серна
45
Лима
11
Ариас
9
Элиас
11
Никао
14
Эрик
14
Эрик
11
Никао
18
Кристиан
17
Каноббио
17
Каноббио
18
Кристиан
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
90
Серна
12
Фуэнтес
12
Фуэнтес
90
Серна
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
45
Лима
16
Нонато
16
Нонато
45
Лима
8
Мартинелли
10
Гансо
10
Гансо
8
Мартинелли
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
244
609
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.45
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Eduardo Senna,
Стадион:
Арена да Байшада
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