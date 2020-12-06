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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 06 декабря 2020
Флуминенсе
06.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
26'
N.
73'
М. Пауло
75'
М. Пауло
10'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Андре
️️️️
М. Пауло
89'
Замена
Мигел
️️️️
H.
89'
Замена
Л. Энрике
️️️️
N.
83'
77'
Желтая карточка
Ричард
ГОЛ! 3:1!
М. Пауло
Пас отдал
Эжидио
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Пауло
73'
72'
Замена
F. Canesin
️️️️
Р. Кайзер
Желтая карточка
Ф. Кардосо
71'
71'
Замена
J. Alvarado
️️️️
К. Эдуардо
64'
Замена
W.
️️️️
Никао
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
В. Силва
60'
Замена
Гансо
️️️️
М. Араухо
60'
Желтая карточка
Эжидио
50'
Желтая карточка
H.
45'
+4
Желтая карточка
M. Ferraz
41'
39'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
W.
37'
Вторая желтая
Т. Хелено
29'
Желтая карточка
W.
ГОЛ! 1:1!
N.
Пас отдал
М. Пауло
26'
Пенальти не реализован!
N.
14'
13'
Желтая карточка
Т. Хелено
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Читтадини
Пас отдал
Абнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
8
Мартинелли
ЦП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
25
Ричард
ОП
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
12
Раванелли
АП
17
Жоржиньо
АП
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3-1-3-4
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
32
Пауло
15
Араухо
11
Силва
1
3
25
10
3-1-2-1-2
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
25
Ричард
14
Эрик
18
Читтадини
11
Никао
5
79
Кайзер
15
Араухо
10
Гансо
10
Гансо
15
Араухо
25
99
Мигел
99
Мигел
25
10
11
Энрике
11
Энрике
10
11
Силва
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Силва
32
Пауло
7
Андре
7
Андре
32
Пауло
11
Никао
9
9
11
Никао
96
Эдуардо
15
15
96
Эдуардо
5
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
79
Кайзер
55
55
79
Кайзер
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
88
Fernando Pacheco
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
33
Нино
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
7
Биссоли
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
12
Раванелли
АП
17
Жоржиньо
АП
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
88
Fernando Pacheco
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
33
Нино
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Остались в запасе
7
Биссоли
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
12
Раванелли
АП
17
Жоржиньо
АП
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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