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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 апреля 2023
Флуминенсе
22.04.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
11'
Лима
67'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Т. Сантос
90'
+4
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
87'
Желтая карточка
Кено
79'
Замена
Леле
️️️️
Кено
79'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Гансо
79'
Замена
В. Мендес
️️️️
Ф. Мело
72'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Лима
72'
ГОЛ! 2:0!
Нино
Пас отдал
Александер
67'
65'
Замена
В. Роке
️️️️
Т. Куэльо
63'
Замена
Кристиан
️️️️
Эрик
60'
Желтая карточка
П. Энрике
51'
Желтая карточка
Эрик
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Фернандиньо
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Андраде
Желтая карточка
С. Хавьер
45'
+3
24'
Замена
У. Моура
️️️️
Л. Читтадини
19'
Желтая карточка
Пабло
ГОЛ! 1:0!
Лима
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
11
Алан
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
12
Фернандо
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Кристиан
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Фабио
33
Нино
2
Хавьер
7
Андре
5
Александер
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
30
Мело
14
Кано
20
Кено
4-3-1-2
24
Бенто
22
Мадсон
5
Энрике
44
Хелено
13
Энрике
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Читтадини
28
Куэльо
92
Пабло
11
Андраде
30
Мело
34
Мендес
34
Мендес
30
Мело
45
Лима
21
Сантос
21
Сантос
45
Лима
10
Гансо
12
Пирани
12
Пирани
10
Гансо
20
Кено
18
Леле
18
Леле
20
Кено
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
18
Читтадини
5
Моура
5
Моура
18
Читтадини
5
Фернандиньо
15
Буэно
15
Буэно
5
Фернандиньо
14
Эрик
18
Кристиан
18
Кристиан
14
Эрик
28
Куэльо
9
Роке
9
Роке
28
Куэльо
11
Андраде
40
Ромуло
40
Ромуло
11
Андраде
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
12
Фернандо
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
12
Фернандо
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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