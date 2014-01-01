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Бразилия. Серия А. 2022 Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Товарищеские матчи. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Товарищеские матчи. 2015 Товарищеские матчи. 2014 Бразилия. Серия А. 2014 Бразилия. Серия А. 2013 Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011