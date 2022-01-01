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Бразилия. Серия А
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Флуминенсе
Новости
€ 101 млн
Флуминенсе - новости команды
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Маракана
Сайт:
http://www.fluminense.com.br/
Тренер:
Луис Субельдия
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Расписание
Таблица
«Флуминенсе» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Флуминенсе» – «Ремо»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
17 августа
Трансляция
«Флуминенсе» – «Палмейрас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Флуминенсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 23-го тура чемпионата Бразилии 2026/2027
14 августа
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
12 августа
7
«Ботафого» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
6 августа
2
«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса
5 августа
2
«Гремио» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
Фото
«Зенит» поздравил Халка с 40-летием
25 июля
3
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая
21 июля
«Флуминенсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб
1 июля
6
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
27 июня
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41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб
23 июня
1
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино
7 июня
9
«Флуминенсе» сделал главной трансферной целью игрока «Зенита»
2 июня
2
Крузейро – Флуминенсе: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.95
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28 мая
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Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
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«Мирассол» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.85
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6 мая
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«Интернасьонал» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.3
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