10 мая состоится матч 16-го тура бразильской Серии A, в котором «Флуминенсе» примет «Виторию». Хозяева идут в лидирующей группе и славятся надeжной игрой на своeм поле, тогда как гости набрали крейсерский ход и демонстрируют яркий атакующий футбол. Встреча обещает стать тактической дуэлью между прагматичным фаворитом и дерзким середняком.

«Флуминенсе»

Рио-де-жанейрский клуб переживает игровой спад. После 14 туров команда набрала 26 очков и занимает 3-е место, однако текущая форма вызывает вопросы. В последнем туре «Флуминенсе» уступило «Интернасьоналу» (0:2), до этого была ничья с «Индепендьенте Ривадавией» в Кубке Либертадорес (1:1), поражение от «Боливара» (0:2), победа над «Шапекоэнсе» (2:1) и кубковая ничья с «Операрио» (0:0). Лучший бомбардир Джон Кеннеди (10 голов в 28 матчах) потерял былую остроту. В последних 5 играх забито всего 3 мяча (0,60 в среднем), пропущено 6 (1,20). Команда пропускает в 6 последних турах Серии A, однако дома не проигрывает в 6 из 7 последних встреч.

«Витория»

Салвадорский коллектив набрал отличный ход. После 13 туров команда занимает 9-е место с 18 очками и демонстрирует результативный футбол. В последнем туре «Витория» разгромила «Куритибу» (4:1), до этого одержала победу над «Сеарой» в Кубке Нордесте (1:0), сыграла вничью с «Конфьянсой» (2:2), уступила «Атлетико Паранаэнсе» (1:3) и «Фламенго» в Кубке Бразилии (1:2). Лучший снайпер Эрик де Арруда (8 голов в 25 матчах) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 9 мячей (1,80 в среднем), пропущено 8 (1,60). Команда забивает в 5 последних матчах и стабильно отличается на выезде.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

Пропускает в 6 последних матчах Серии A

В среднем: 0,60 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 6 из 7 последних встреч

Забивает в 3 последних очных матчах с «Виторией»

«Витория»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1,80 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)

Без побед в 5 последних гостевых матчах Серии A

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных очных встреч с «Флуминенсе»

История противостояний

«Витория» не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против «Флуминенсе»

«Флуминенсе» забивает в 3 последних очных встречах

Последняя встреча: победа «Флуминенсе» в гостях (1:0)

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Витория»

Несмотря на турнирное положение, текущая форма команд говорит в пользу гостей. «Флуминенсе» откровенно буксует в атаке и забил всего 3 гола в 5 матчах. «Витория», напротив, штампует голы пачками и забивает в 5 встречах подряд. Однако «трeхцветные» традиционно сильны дома, а «Витория» не побеждает в гостях 5 туров подряд. Учитывая обоюдные проблемы в обороне и результативность «Витории», наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: