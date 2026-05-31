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июня 2026 года в рамках 18-го тура бразильской Серии A встретятся Крузейро и Флуминенсе.

Крузейро

Хозяева на ходу. 7 матчей без поражений, забивают в 6 последних матчах. Атака мощная – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Шапекоэнсе (2:1). История на стороне Крузейро: 10 из 12 домашних матчей против Флуминенсе без поражений.

Флуминенсе

Гости идут на 4-м месте, но их форма вызывает вопросы. Пропускают в 10 последних матчах, хотя атака стабильна – 1.80 гола за игру. В прошлом туре поражение от Мирассола (0:1). Флуминенсе не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но дырявая оборона – проблема.

Факты о командах

Крузейро

7 матчей без поражений

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Не проигрывают Флуминенсе дома в 10 из 12 встреч

Флуминенсе

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено

Пропускают в 10 последних матчах

Поражение от Мирассола (0:1)

Прогноз на матч Крузейро – Флуминенсе

Крузейро в отличной форме, дома играет уверенно и имеет историческое преимущество. Флуминенсе атакует неплохо, но оборона дырявая – пропускают в 10 матчах подряд. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен.

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