июня 2026 года в рамках 18-го тура бразильской Серии A встретятся Крузейро и Флуминенсе.
Крузейро
Хозяева на ходу. 7 матчей без поражений, забивают в 6 последних матчах. Атака мощная – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Шапекоэнсе (2:1). История на стороне Крузейро: 10 из 12 домашних матчей против Флуминенсе без поражений.
Флуминенсе
Гости идут на 4-м месте, но их форма вызывает вопросы. Пропускают в 10 последних матчах, хотя атака стабильна – 1.80 гола за игру. В прошлом туре поражение от Мирассола (0:1). Флуминенсе не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но дырявая оборона – проблема.
Факты о командах
Крузейро
- 7 матчей без поражений
- За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено
- Забивают в 6 последних матчах
- Не проигрывают Флуминенсе дома в 10 из 12 встреч
Флуминенсе
- Не проигрывают в 6 из 8 матчей
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
- Пропускают в 10 последних матчах
- Поражение от Мирассола (0:1)
Прогноз на матч Крузейро – Флуминенсе
Крузейро в отличной форме, дома играет уверенно и имеет историческое преимущество. Флуминенсе атакует неплохо, но оборона дырявая – пропускают в 10 матчах подряд. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен.
Рекомендованные ставки
- Победа Крузейро – коэффициент 1.95
- Обе забьют – да