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Крузейро – Флуминенсе: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.95

31 мая 2026 9:14
Крузейро - Флуминенсе
01 июн. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 18 тур
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1.95
Победа Крузейро
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июня 2026 года в рамках 18-го тура бразильской Серии A встретятся Крузейро и Флуминенсе.

Крузейро

Хозяева на ходу. 7 матчей без поражений, забивают в 6 последних матчах. Атака мощная – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Шапекоэнсе (2:1). История на стороне Крузейро: 10 из 12 домашних матчей против Флуминенсе без поражений.

Флуминенсе

Гости идут на 4-м месте, но их форма вызывает вопросы. Пропускают в 10 последних матчах, хотя атака стабильна – 1.80 гола за игру. В прошлом туре поражение от Мирассола (0:1). Флуминенсе не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но дырявая оборона – проблема.

Факты о командах

Крузейро

  • 7 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Не проигрывают Флуминенсе дома в 10 из 12 встреч

Флуминенсе

  • Не проигрывают в 6 из 8 матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • Поражение от Мирассола (0:1)

Прогноз на матч Крузейро – Флуминенсе

Крузейро в отличной форме, дома играет уверенно и имеет историческое преимущество. Флуминенсе атакует неплохо, но оборона дырявая – пропускают в 10 матчах подряд. Хозяева должны побеждать, но гол от гостей вероятен.

Рекомендованные ставки

  • Победа Крузейро – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да

1.95
Победа Крузейро
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Флуминенсе Крузейро
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