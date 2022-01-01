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Бразилия. Серия А
Команды
Флуминенсе
Состав
€ 101 млн
Флуминенсе - состав команды
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Маракана
Сайт:
http://www.fluminense.com.br/
Тренер:
Луис Субельдия
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Эудес Витор
Вра
27
€ 0.4 млн
27
Питалуга Марсело
Вра
23
€ 0.2 млн
1
Фабио
Вра
45
€ 0.075 млн
13
Арана Гильерме
Защ
29
€ 6 млн
22
Фрейтес Хуан Пабло
Защ
26
€ 5 млн
4
Игнасио
Защ
29
€ 2 млн
23
Гуга
Защ
28
€ 2 млн
12
Фуэнтес Габриэль
Защ
29
€ 1.7 млн
21
Рабельо Игор
Защ
31
€ 1.4 млн
3
Силва Тиаго
Защ
41
€ 0.5 млн
6
Рене
Защ
34
€ 0.4 млн
2
Хавьер Самуэль
Защ
36
€ 0.2 млн
26
Маноэл
Защ
36
€ 0.1 млн
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
Защ
-
29
Julian Millan
Защ
-
8
Мартинелли
Пол
24
€ 16 млн
35
Насименту Геркулес
Пол
25
€ 15 млн
11
Саварино Джефферсон
Пол
29
€ 8 млн
32
Акоста Лусиано
Пол
32
€ 5 млн
30
Сотельдо Йеферсон
Пол
29
€ 3.5 млн
16
Нонато
Пол
28
€ 2 млн
94
Отавио
Пол
32
€ 1.2 млн
10
Гансо
Пол
36
€ 0.3 млн
9
Кеннеди Джон
Нап
24
€ 9 млн
17
Каноббио Агустин
Нап
27
€ 8 млн
19
Кастильо Родриго
Нап
27
€ 6 млн
90
Серна Кевин
Нап
28
€ 5 млн
7
Халк
Нап
40
€ 1 млн
25
Алиссон
Нап
33
€ 0.8 млн
14
Кано Герман
Нап
38
€ 0.5 млн
15
Matheus Reis
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 8, нападающих: 8
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