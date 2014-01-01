Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Флуминенсе
Результаты
€ 101 млн
Флуминенсе - результаты матчей
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Маракана
Сайт:
http://www.fluminense.com.br/
Тренер:
Луис Субельдия
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок Либертадорес. 2026
Бразилия. Серия А. 2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Копа Судамерикана. 2025
Бразилия. Серия А. 2025
Бразилия. Серия А. 2024
Кубок Либертадорес. 2024
Суперкубок Южной Америки. 2024
Клубный чемпионат мира. 2023
Кубок Либертадорес. 2023
Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2018
Бразилия. Серия А. 2017
Бразилия. Серия А. 2016
Товарищеские матчи. 2016
Бразилия. Серия А. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Товарищеские матчи. 2014
Бразилия. Серия А. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
12.09 | 22:00
Атлетико Минейро
3 : 1
Флуминенсе
06.09 | 03:00
Флуминенсе
1 : 0
Васко да Гама
30.08 | 17:00
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
Флуминенсе
22.08 | 22:00
Флуминенсе
2 : 1
Ремо
15.08 | 22:30
Флуминенсе
3 : 2
Палмейрас
09.08 | 03:00
Ботафого
1 : 1
Флуминенсе
30.07 | 03:30
Флуминенсе
0 : 0
Баия
27.07 | 00:30
Гремио
1 : 1
Флуминенсе
18.07 | 02:00
Флуминенсе
1 : 1
Брагантино
01.06 | 02:30
Крузейро
1 : 1
Флуминенсе
24.05 | 01:00
Мирассол
1 : 0
Флуминенсе
17.05 | 01:00
Флуминенсе
2 : 1
Сан-Паулу
10.05 | 00:00
Флуминенсе
2 : 2
Витория
04.05 | 00:30
Интернасьонал
2 : 0
Флуминенсе
27.04 | 02:30
Флуминенсе
2 : 1
Шапекоэнсе
19.04 | 22:00
Сантос
2 : 3
Флуминенсе
13.04 | 00:00
Флуминенсе
1 : 2
Фламенго
05.04 | 02:30
Коритиба
1 : 1
Флуминенсе
02.04 | 03:30
Флуминенсе
3 : 1
Коринтианс
22.03 | 00:30
Флуминенсе
1 : 0
Атлетико Минейро
19.03 | 03:30
Васко да Гама
3 : 2
Флуминенсе
15.03 | 22:00
Флуминенсе
3 : 2
Атлетико Паранаэнсе
13.03 | 01:00
Ремо
0 : 2
Флуминенсе
26.02 | 03:30
Палмейрас
2 : 1
Флуминенсе
13.02 | 01:30
Флуминенсе
1 : 0
Ботафого
06.02 | 01:00
Баия
1 : 1
Флуминенсе
29.01 | 01:30
Флуминенсе
2 : 1
Гремио
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+