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    Флуминенсе - результаты

    Город Рио-де-Жанейро
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.fluminense.com.br/
    Стадион Маракана
    Тренер Фернандо Динис
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Брагантино 0:1 Флуминенсе
    37 тур
    		10 ноября, четверг 01:00 Флуминенсе 3:0 Гойас
    36 тур
    		5 ноября, суббота 22:30 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу
    35 тур
    		1 ноября, вторник 02:00 Сеара 0:1 Флуминенсе
    34 тур
    		27 октября, четверг 03:45 Коринтианс 0:2 Флуминенсе
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:2 Ботафого
    32 тур
    		17 октября, понедельник 01:00 Аваи 0:3 Флуминенсе
    31 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Флуминенсе 0:2 Америка Минейро
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:00 Атлетико Гойяненсе 3:2 Флуминенсе
    29 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Флуминенсе 4:0 Жувентуде
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Фламенго 1:2 Флуминенсе
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 01:00 Флуминенсе 2:1 Форталеза
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Флуминенсе
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 01:00 Флуминенсе 1:1 Палмейрас
    23 тур
    		21 августа, воскресенье 01:00 Флуминенсе 5:2 Коритиба
    22 тур
    		15 августа, понедельник 01:00 Интернасьонал 3:0 Флуминенсе
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Куяба
    20 тур
    		2 августа, вторник 02:00 Сантос 2:2 Флуминенсе
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Брагантино
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:00 Гойас 2:3 Флуминенсе
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 01:00 Флуминенсе 2:1 Сеара
    15 тур
    		2 июля, суббота 22:30 Флуминенсе 4:0 Коринтианс
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 22:00 Ботафого 0:1 Флуминенсе
    13 тур
    		20 июня, понедельник 01:00 Флуминенсе 2:0 Аваи
    12 тур
    		16 июня, четверг 03:30 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Флуминенсе 0:2 Атлетико Гойяненсе
    10 тур
    		9 июня, четверг 03:30 Флуминенсе 5:3 Атлетико Минейро
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 17:00 Жувентуде 1:0 Флуминенсе
    8 тур
    		30 мая, понедельник 00:00 Флуминенсе 1:2 Фламенго
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 22:00 Форталеза 0:1 Флуминенсе
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 03:00 Флуминенсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Флуминенсе
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 3:2 Флуминенсе
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 01:00 Флуминенсе 0:1 Интернасьонал
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 03:00 Куяба 0:1 Флуминенсе
    1 тур
    		9 апреля, суббота 22:30 Флуминенсе 0:0 Сантос
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