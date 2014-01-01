Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|0:1
|Флуминенсе
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|3:0
|Гойас
|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|3:1
|Сан-Паулу
|35 тур
|1 ноября, вторник
|02:00
|Сеара
|0:1
|Флуминенсе
|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Коринтианс
|0:2
|Флуминенсе
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:2
|Ботафого
|32 тур
|17 октября, понедельник
|01:00
|Аваи
|0:3
|Флуминенсе
|31 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|0:2
|Америка Минейро
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|3:2
|Флуминенсе
|29 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|4:0
|Жувентуде
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|1:2
|Флуминенсе
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|2:1
|Форталеза
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Флуминенсе
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|1:1
|Палмейрас
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|5:2
|Коритиба
|22 тур
|15 августа, понедельник
|01:00
|Интернасьонал
|3:0
|Флуминенсе
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Куяба
|20 тур
|2 августа, вторник
|02:00
|Сантос
|2:2
|Флуминенсе
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:1
|Брагантино
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Гойас
|2:3
|Флуминенсе
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Флуминенсе
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|2:1
|Сеара
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|4:0
|Коринтианс
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Флуминенсе
|13 тур
|20 июня, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Аваи
|12 тур
|16 июня, четверг
|03:30
|Америка Минейро
|0:0
|Флуминенсе
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|0:2
|Атлетико Гойяненсе
|10 тур
|9 июня, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|5:3
|Атлетико Минейро
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|1:0
|Флуминенсе
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|1:2
|Фламенго
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|0:1
|Флуминенсе
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Флуминенсе
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|3:2
|Флуминенсе
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|0:1
|Интернасьонал
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|03:00
|Куяба
|0:1
|Флуминенсе
|1 тур
|9 апреля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|0:0
|Сантос