Матч 24 тура бразильской Серии А между «Флуминенсе» и «Ремо» пройдет 22 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на «Маракане». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (четвeртое место, 38 очков) и не проигрывают в десяти из двенадцати последних матчей. Гости, напротив, находятся в зоне вылета (18-е место, 23 очка) и не могут победить в пяти последних встречах. Единственная очная встреча между командами завершилась победой «Флуминенсе» (2:0). Сможет ли «Ремо» прервать свою безвыигрышную серию и увезти очки с «Мараканы», или хозяева продолжат свою победную поступь и упрочат положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Флуминенсе» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей, а в атаке стабильна – в среднем забивает 1,20 гола за последние пять игр. В единственной очной встрече с «Ремо» хозяева одержали уверенную победу со счeтом 2:0. В последних турах «Флуминенсе» обыграл «Палмейрас» (3:2) и сыграл вничью с «Ботафого» (1:1), а в Кубке Либертадорес прошeл «Индепендьенте Ривадавия» по пенальти. Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, но это не мешает им доминировать над соперниками. Домашняя поддержка и класс должны помочь «Флуминенсе» взять три очка.

«Ремо» переживает серьeзный кризис. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а в атаке действует слабо – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей также уязвима – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В чемпионате «Ремо» сыграл вничью с «Интернасьоналом» (1:1) и «Атлетико Минейро» (2:2), но также проиграл «Мирассолу» (1:2) и вылетел из Кубка Бразилии, уступив «Сантосу» (0:1). В очной встрече с «Флуминенсе» они уступили 0:2, и текущая форма вряд ли позволит им прервать эту серию. Гостям будет крайне сложно рассчитывать на очки на «Маракане».

Итоговый вывод: «Флуминенсе» имеет подавляющее преимущество в классе, домашнем поле и текущей форме, тогда как «Ремо» не может выиграть пять матчей и испытывает проблемы в атаке. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече между командами, состоявшейся в марте 2026 года, «Флуминенсе» одержал победу со счeтом 2:0. Текущая форма хозяев – десять матчей без поражений в двенадцати последних встречах, у гостей – пять матчей без побед и проблемы в атаке. Разница в классе и турнирном положении делает победу «Флуминенсе» практически неизбежной.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.5 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Бразилия. Серия А, 24 тур Флуминенсе 2 : 1 Ремо Бразилия. Серия А, 24 тур Флуминенсе 2 : 1 Ремо Бразилия. Серия А, 5 тур Ремо 0 : 2 Флуминенсе

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Флуминенсе» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в классе, домашняя поддержка и кризис «Ремо» (пять матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки на «Маракане». Рекомендуемая ставка – победа «Флуминенсе» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Флуминенсе» и «Ремо» состоится 22 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на «Маракане» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.