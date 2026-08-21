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«Флуминенсе» – «Ремо»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

21 августа 2026 11:47
Флуминенсе - Ремо
22 авг. 2026, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.18
Победа «Флуминенсе» с форой (-1.5)
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Флуминенсе» и «Ремо» пройдет 22 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на «Маракане». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (четвeртое место, 38 очков) и не проигрывают в десяти из двенадцати последних матчей. Гости, напротив, находятся в зоне вылета (18-е место, 23 очка) и не могут победить в пяти последних встречах. Единственная очная встреча между командами завершилась победой «Флуминенсе» (2:0). Сможет ли «Ремо» прервать свою безвыигрышную серию и увезти очки с «Мараканы», или хозяева продолжат свою победную поступь и упрочат положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Флуминенсе» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей, а в атаке стабильна – в среднем забивает 1,20 гола за последние пять игр. В единственной очной встрече с «Ремо» хозяева одержали уверенную победу со счeтом 2:0. В последних турах «Флуминенсе» обыграл «Палмейрас» (3:2) и сыграл вничью с «Ботафого» (1:1), а в Кубке Либертадорес прошeл «Индепендьенте Ривадавия» по пенальти. Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за пять матчей, но это не мешает им доминировать над соперниками. Домашняя поддержка и класс должны помочь «Флуминенсе» взять три очка.

«Ремо» переживает серьeзный кризис. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а в атаке действует слабо – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей также уязвима – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В чемпионате «Ремо» сыграл вничью с «Интернасьоналом» (1:1) и «Атлетико Минейро» (2:2), но также проиграл «Мирассолу» (1:2) и вылетел из Кубка Бразилии, уступив «Сантосу» (0:1). В очной встрече с «Флуминенсе» они уступили 0:2, и текущая форма вряд ли позволит им прервать эту серию. Гостям будет крайне сложно рассчитывать на очки на «Маракане».

Итоговый вывод: «Флуминенсе» имеет подавляющее преимущество в классе, домашнем поле и текущей форме, тогда как «Ремо» не может выиграть пять матчей и испытывает проблемы в атаке. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече между командами, состоявшейся в марте 2026 года, «Флуминенсе» одержал победу со счeтом 2:0. Текущая форма хозяев – десять матчей без поражений в двенадцати последних встречах, у гостей – пять матчей без побед и проблемы в атаке. Разница в классе и турнирном положении делает победу «Флуминенсе» практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Флуминенсе
1
Fabio
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К) ЦЗ
4
Игнасио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Халк
ПВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Ремо
6
Марлон Лопес
ЛЗ
13
Марллон
(К) ЦЗ
79
Marcelinho
ЦЗ
55
Зе Рикардо
ОП
28
Зе Велисон
ОП
7
Jajá
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
94
Отавио
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Нонато
ЦП
90
Кевин Серна
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
28
Riquelme
ЦФ
Ремо
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Léo
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
14
Leonel Picco
ЦП
8
Патрик
ЦП
26
David Braga
ЦП
9
Gabriel Poveda
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
4-4-2
1
6
Рене
3
Силва
4
Игнасио
2
Хавьер
30
Сотельдо
8
Мартинелли
35
Насименту
10
Гансо
7
Халк
17
Каноббио
3-2-3-3
13
Марллон
79
6
Лопес
55
Зе Рикардо
28
Велисон
22
Пикачу
15
Буэно
7
19
Талиари
18
88
7
Халк
14
Кано
14
Кано
7
Халк
30
Сотельдо
28
28
30
Сотельдо
35
Насименту
16
Нонато
16
Нонато
35
Насименту
17
Каноббио
90
Серна
90
Серна
17
Каноббио
2
Хавьер
46
46
2
Хавьер
7
11
Манга
11
Манга
7
55
Зе Рикардо
14
14
55
Зе Рикардо
6
Лопес
8
Патрик
8
Патрик
6
Лопес
79
21
21
79
15
Буэно
26
26
15
Буэно
Остались в запасе
Флуминенсе
Ремо
98
Витор Эудес
ВР
19
Родриго Кастильо
ЦФ
94
Отавио
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
Главный тренер
Луис Субельдия
9
Gabriel Poveda
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Léo
ЦЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
19
Родриго Кастильо
ЦФ
94
Отавио
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
Остались в запасе
9
Gabriel Poveda
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Léo
ЦЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Лео Конде
Флуминенсе
Точно не сыграют
Лусиано Акоста
ЦП
Гуга
ПЗ
Игор Рабельо
ЦЗ
Джон Кеннеди
ЦФ
Matheus Reis
Ремо
Точно не сыграют
Жоао Лукас
ПЗ
Эдсон Фернандо
ОП
Eduardo Melo
ЦФ
Mayk Silva
ЦЗ
Tico
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Флуминенсе» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в классе, домашняя поддержка и кризис «Ремо» (пять матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки на «Маракане». Рекомендуемая ставка – победа «Флуминенсе» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Флуминенсе» и «Ремо» состоится 22 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на «Маракане» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Флуминенсе» – «Ремо»: смотреть онлайн.

2.18
Победа «Флуминенсе» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Ремо Флуминенсе
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