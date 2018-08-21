«Манчестер Сити» может приобрести Силлессена у «Барселоны» до 31 августа

«Манчестер Сити» заинтересован в голкипере «Барселоны» Яспере Силлессене.

Второй вратарь английского клуба Клаудио Браво получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Несмотря на то, что трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа, «Сити» сможет подписать замену чилийцу, используя правило долгосрочной травмы, позволяющее в подобном случае приобрести дополнительного игрока.

Контракт голландца с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных по договору – 60 миллионов евро.