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    «Манчестер Сити» может приобрести Силлессена у «Барселоны» до 31 августа

    «Манчестер Сити» заинтересован в голкипере «Барселоны» Яспере Силлессене.

    Второй вратарь английского клуба Клаудио Браво получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

    Несмотря на то, что трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа, «Сити» сможет подписать замену чилийцу, используя правило долгосрочной травмы, позволяющее в подобном случае приобрести дополнительного игрока.

    Контракт голландца с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных по договору – 60 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    21.08.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1307

      21082014 21 августа 2018, 20:04

      с одной лавки прыгнуть на другую..насколько это необходимо голландцу?да и 60 лямов платить за него никто не будет,конечно..

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:42

      Хотя деньги и хорошие ,для Барселоны это может стать проблемой.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 18:05

      нам тогда нового дублёра придётся искать, но 60 млн - это очень хорошие деньги за Яспера.

      1
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 21 августа 2018, 17:10

      Браво здоровья, Силлесен укрепил бы вратарскую линию МС... Качественный трансфер.

      2
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      Рейтинг: +312

      Zly 21 августа 2018, 16:14

      Габулов без клуба сидит,обратите внимание

      4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2018, 16:01

      Джанаев дешевле обошёлся бы)

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