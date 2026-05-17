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€ 300 тыс

Яспер Силлессен - статистика

НЕК
22 апреля 1989 (37), Гросбеек
#22 | Вратарь
187 см | 82 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НЕК
2 : 1
17.05.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 1
10.05.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 1
02.05.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Твенте
1 : 1
25.04.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
НЕК
1 : 1
12.04.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
0 : 2
04.04.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК
2 : 2
22.03.2026
Херенвен
1' - 6'
5'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
2 : 3
14.03.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
28.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 1
21.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 1
17.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 3
11.02.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
31.01.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 1
24.01.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НЕК
2 : 2
20.12.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НЕК
2 : 0
09.11.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
1 : 0
02.11.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Зволле
2 : 2
25.10.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 3
18.10.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
05.10.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
2 : 1
28.09.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
Был в запасе
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