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    Силлессен: «Я прямо сказал, что хочу перейти в «Валенсию» 

    Вратарь Яспер Силлессен прокомментировал переход из «Барселоны» в «Валенсию».

    «Это невероятно. Для меня это что-то очень особенное, я скорее хочу начать. Я очень счастлив.

    Я прямо сказал, что хочу перейти в «Валенсию», для меня это не было сложным выбором. Я говорил с Мадуро и Куманом, но не для того, чтобы оценить, насколько это хороший вариант, а чтобы узнать что-то о клубе.

    «Валенсия» – это особый клуб, отличный клуб с большой историей», – сказал Силлессен.

    • Футболист заключил контракт с клубом до 2023 года.
    • Сумма трансфера – 35 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    26.06.2019 23:15
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