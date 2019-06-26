Силлессен: «Я прямо сказал, что хочу перейти в «Валенсию» 

Вратарь Яспер Силлессен прокомментировал переход из «Барселоны» в «Валенсию».

«Это невероятно. Для меня это что-то очень особенное, я скорее хочу начать. Я очень счастлив.

Я прямо сказал, что хочу перейти в «Валенсию», для меня это не было сложным выбором. Я говорил с Мадуро и Куманом, но не для того, чтобы оценить, насколько это хороший вариант, а чтобы узнать что-то о клубе.

«Валенсия» – это особый клуб, отличный клуб с большой историей», – сказал Силлессен.