Силлессен: «Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

Голландский вратарь Яспер Силлессен объяснил свое решение перейти из «Барселоны» в «Валенсию».

«Я хочу получать постоянную игровую практику. Это сейчас самое важное в моей карьере. В «Валенсии» у меня будет такая возможность, поэтому я здесь. Это клуб с большой историей, здесь собрана отличная команда.

У меня не было проблем ни с «Барселоной», ни с кем-либо в команде. Просто для меня важнее всего играть. Переход в «Валенсию» – это не шаг назад. Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне», – сказал Силлессен.