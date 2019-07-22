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    Силлессен: «Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

    Голландский вратарь Яспер Силлессен объяснил свое решение перейти из «Барселоны» в «Валенсию».

    «Я хочу получать постоянную игровую практику. Это сейчас самое важное в моей карьере. В «Валенсии» у меня будет такая возможность, поэтому я здесь. Это клуб с большой историей, здесь собрана отличная команда.

    У меня не было проблем ни с «Барселоной», ни с кем-либо в команде. Просто для меня важнее всего играть. Переход в «Валенсию» – это не шаг назад. Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне», – сказал Силлессен.

    • 26 июня «Валенсия» объявила о переходе 30-летнего голкипера за 35 миллионов евро.
    • Игрок подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
    • В «Барселоне» Силлессен провел три сезона.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1384

      Бухбух 52 минуты назад

      Российские футболеры, особенно Заболотный, так не считают.

      0
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      Рейтинг: +433

      KPCCSPB 58 минут назад

      В Барсе столько влаги стало, хоть тампон вставляй

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7641

      Cules2013 1 час назад

      Да, но что-то раньше ты так не думал. Изначально тебя брали вторым вратарём, если ты реально надеялся, что выиграешь конкуренцию у Тер Штегена, то это как-то наивно и самоуверенно. Собрал титулов, поднакопил деньжат, теперь можно и в Валенсии играть в своё удовольствие. Посмотрим, как там у тебя пойдёт.

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