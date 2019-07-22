Силлессен: «Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

Российские футболеры, особенно Заболотный, так не считают.
Голландский вратарь Яспер Силлессен объяснил свое решение перейти из «Барселоны» в «Валенсию».
«Я хочу получать постоянную игровую практику. Это сейчас самое важное в моей карьере. В «Валенсии» у меня будет такая возможность, поэтому я здесь. Это клуб с большой историей, здесь собрана отличная команда.
У меня не было проблем ни с «Барселоной», ни с кем-либо в команде. Просто для меня важнее всего играть. Переход в «Валенсию» – это не шаг назад. Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне», – сказал Силлессен.
- 26 июня «Валенсия» объявила о переходе 30-летнего голкипера за 35 миллионов евро.
- Игрок подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
- В «Барселоне» Силлессен провел три сезона.