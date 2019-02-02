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    Силлессен выбыл на шесть недель из-за травмы голени

    Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен травмировался по ходу тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

    Голкипер повредил камбаловидную мышцу и пропустит около шести недель.

    • Голландец пропустит обе игры полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала».
    • Вероятнее всего, Силлессена в качестве запасного вратаря каталонцев заменит 19-летний Иньяки Пенья.
    • В ответной игре четвертьфинала Кубка Испании против «Севильи» (6:1) Силлессен вышел на поле в стартовом составе и отбил пенальти.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    02.02.2019 00:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 февраля 2019, 09:16

      зря из Аякса ушел, как и Стекеленбург в свое время...

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Karpathian 2 февраля 2019, 11:38

      Это как посмотреть. Много ли он бы выиграл трофеев в Аяксе? А деньги, слава, признание?

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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Cules2013 7 февраля 2019, 07:08

      4 трофея - 3 чемпионства и 1 кубок. Будучи основным. Слава, признание? Аяксиды были готовы его на руках носить и очень жалели, когда он ушел, а особенно, как сел на лавку. Как болельщик Аякса с 18летним стажем, скажу, что это было одно из самых грустных прощаний, что я видел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Karpathian 7 февраля 2019, 14:41

      Если бы Яспер думал также, как вы - он бы остался в Аяксе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Cules2013 8 февраля 2019, 08:32

      Ну да, скорей всего. Вот Де Лигт заявил, что не хочет играть ни с Месси, ни с Роналду, ему нравится играть с Зиешем и Дольбергом

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Karpathian 8 февраля 2019, 08:58

      Зиеш уходит из Аякса

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Cules2013 9 февраля 2019, 08:23

      они отказали Боруссии. Пока не уходит.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:16

      Плохо будет без хорошей замены Барселоне.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 2 февраля 2019, 01:29

      Его заменит Дыр в Штанах

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