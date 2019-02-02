Силлессен выбыл на шесть недель из-за травмы голени

зря из Аякса ушел, как и Стекеленбург в свое время...
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен травмировался по ходу тренировки, сообщает пресс-служба клуба.
Голкипер повредил камбаловидную мышцу и пропустит около шести недель.
- Голландец пропустит обе игры полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала».
- Вероятнее всего, Силлессена в качестве запасного вратаря каталонцев заменит 19-летний Иньяки Пенья.
- В ответной игре четвертьфинала Кубка Испании против «Севильи» (6:1) Силлессен вышел на поле в стартовом составе и отбил пенальти.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 февраля 2019 г.