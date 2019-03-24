«Барселона» готова продать Силлессена за 45-50 миллионов

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может покинуть клуб летом, сообщает Marca.

По информации издания, руководство сине-гранатовых ищет замену 29-летнему футболисту сборной Голландии. Осенью сообщалось, что клуб рассматривает возможность покупки Алекса Ремиро из «Атлетика» и Андрей Онана из «Аякса».

На продаже Силлессена, чей контракт рассчитан до июня 2021 года, каталонцы планируют заработать от 45-ти до 50-ти миллионов евро.

Голландец перешел в каталонский клуб в августе 2016 года из «Аякса» за 13 миллионов. В первом сезоне он выиграл Кубок Испании, во втором – чемпионат, Кубок и Суперкубок. В текущем сезоне выходил на поле в семи официальных матчах.