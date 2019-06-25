«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала в твиттере видео с анонсом трансфера.
В ролике неизвестный футболист подписал контракт и получил оранжевую обувь с логотипом клуба. Ранее сообщалось, что медосмотр в «Валенсии» прошел голландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен.
Участник ЧМ-2018 перешел в каталонский клуб в 2016-м году из «Аякса» за 13 миллионов евро. Выиграл с клубом пять трофеев, включая два чемпионства Испании. В прошлом сезоне провел 11 матчей во всех турнирах.
Tenemos nuevo en Valencia...
Y se siente como en casa ...de pies a cabeza