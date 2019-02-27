Вратарь «Аякса» Онана может перейти в «Барселону»

Если Силлессен уйдет то потребуется вратарь с хорошими данными.
«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Аякса» Андре Онане, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в 22-летнем камерунце каталонский клуб видит замену для Яспера Силлессена, который может сменить команду летом.
«Аякс» готов продать голкипера «Барселоне» менее чем за 20 миллионов евро.
- Онана является воспитанником «Барселоны».
- В текущем сезоне он сыграл 37 матчей в составе «Аякса» и пропустил 27 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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