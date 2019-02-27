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    Вратарь «Аякса» Онана может перейти в «Барселону»

    «Барселона» проявляет интерес к вратарю «Аякса» Андре Онане, сообщает Mundo Deportivo.

    По сведениям издания, в 22-летнем камерунце каталонский клуб видит замену для Яспера Силлессена, который может сменить команду летом.

    «Аякс» готов продать голкипера «Барселоне» менее чем за 20 миллионов евро.

    • Онана является воспитанником «Барселоны».
    • В текущем сезоне он сыграл 37 матчей в составе «Аякса» и пропустил 27 голов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Mundo Deportivo

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    27.02.2019 12:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:18

      Если Силлессен уйдет то потребуется вратарь с хорошими данными.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 16:53

      Своего же)) Оригинально. Барса разбазаривает что-то молодёжь последнее время. Ни аренды, ни права обратного выкупа по сниженной цене...
      Но цена достаточно адекватная.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 13:00

      Онана себе!!!
      Ну так то не плохой кипер.Прыгучий,с хорошей риакцией.Но стоит ли ему идти в дублеры???Для чего ему это???Еще сезон-два поиграет на таком же уровне и в Валенсии или Интере может заиграть)))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 16:51

      что лучше - отыграть 80 и больше % матчей в сезоне за Валенсию или Интер и не выиграть ни одного трофея, или 20% за Барсу, но регулярно получать титулы, иметь статус игрока-топ клуба, и зарплата может быть выше. Не скажу, что второй вариант прямо лучше без вопросов, но для многих, как показывает практика, предпочтительнее.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 28 февраля 2019, 19:57

      Да, так многие игроки и думают.. Но хз. Хватает футболистов которые не идут за трофеям, да и таких футьболистов валом, конечно еще по той причине, что их клуб просто не может их выиграть) а в топовые не берут. Но в 22 сесть на банку никому не хочется. Вратарь слегка иная позиция. и если парень с головой, то не пойдет в барсу ( как и в любой другой топ клуб) потому что это может грозить совсем большой потерей ... опыта и класса. Это условный Видаль, или там .. не знаю, одриосоола может идти в топ клубы, потому что они будут в ротации, заменять травмированных и просто играть по 10-15 минут но через матч. Вратарей не меняют в играх, травмы они получают редко,да и в ротации редко.. хз. быть вторым вратарем сложно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 28 февраля 2019, 20:57

      Навас же остался

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      DeStar > Cules2013 28 февраля 2019, 22:07

      ну навас то тут и был изначально .А если придет к вам Онана и тер штеген через месяц сядет плотно на банку. Что тогда? он ведь скажет " Ну я ж не знал , что там будет ,я думал я буду основным" . Навас как раз таки пока первый сезон в таком положении .И я уверен, что он уйдет летом. Потому что не захочет сидеть на банке. Так что это иное. Я тебе говорю о том, что к топ вратарю ( штегену) приходит малый, который явно не будет в основе, ведь барса явно его берет как второго вратаря. А реал взял куртуа как первого. Разные вещи)

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