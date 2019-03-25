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    Онана, Кастелс, Лопес – в шорт-листе «Барселоны» на замену Силлессену

    «Барселона» летом намерена расстаться с вратарем Яспером Силлессеном. Клуб ищет игрока на замену голландцу.

    По сведениям Mundo Deportivo, в шорт-листе каталонцев находятся три голкипера. Речь об Андре Онана («Аякс»), Коэне Кастелсе («Вольфсбург») и Пау Лопесе («Бетис»).

    • Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года, куда пришел из «Аякса» за 13 миллионов евро.
    • В текущем сезоне голландец провел семь матчей, пропустил семь голов.
    • Контракт Силлессена с «Барселоной» действует до 2021 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Hoahin 30 минут назад

      И какой в этом смысл переходить им на банку? Онана мог бы в топ клубе в основе играть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +515

      SarJr 42 минуты назад

      Так он же решил остаться)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5839

      Cules2013 55 минут назад

      только же было вью, где Яспер сказал, что остаётся)
      Это тот Пау, что прошёлся пешком по лежачему Месси, в одной их очных встреч?))

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