Онана, Кастелс, Лопес – в шорт-листе «Барселоны» на замену Силлессену

И какой в этом смысл переходить им на банку? Онана мог бы в топ клубе в основе играть.
«Барселона» летом намерена расстаться с вратарем Яспером Силлессеном. Клуб ищет игрока на замену голландцу.
По сведениям Mundo Deportivo, в шорт-листе каталонцев находятся три голкипера. Речь об Андре Онана («Аякс»), Коэне Кастелсе («Вольфсбург») и Пау Лопесе («Бетис»).
- Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года, куда пришел из «Аякса» за 13 миллионов евро.
- В текущем сезоне голландец провел семь матчей, пропустил семь голов.
- Контракт Силлессена с «Барселоной» действует до 2021 года.