Sport.es: «Барселона» заменит Силлессена вратарем «Бетиса»

от перемены мест слагаемых сумма не изменяется... один на лавке сменит другого
«Барселона» ведет переговоры о трансфере вратаря «Бетиса» Пау Лопеса, сообщает Sport.es.
По информации источника, 24-летний воспитанник каталонского футбола должен заменить Яспера Силлессена, который летом собирается покинуть «Камп Ноу».
За голкипера севильской команды «Барсе» придется заплатить 35 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Впрочем, сине-гранатовые могут снизить цену на Лопеса, если включат в сделку Хуана Миранду или Людовита Рейса, который вскоре перейдет из «Гронингена».