Sport.es: «Барселона» заменит Силлессена вратарем «Бетиса»

«Барселона» ведет переговоры о трансфере вратаря «Бетиса» Пау Лопеса, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний воспитанник каталонского футбола должен заменить Яспера Силлессена, который летом собирается покинуть «Камп Ноу».

За голкипера севильской команды «Барсе» придется заплатить 35 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Впрочем, сине-гранатовые могут снизить цену на Лопеса, если включат в сделку Хуана Миранду или Людовита Рейса, который вскоре перейдет из «Гронингена».