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    Sport.es: «Барселона» заменит Силлессена вратарем «Бетиса»

    «Барселона» ведет переговоры о трансфере вратаря «Бетиса» Пау Лопеса, сообщает Sport.es.

    По информации источника, 24-летний воспитанник каталонского футбола должен заменить Яспера Силлессена, который летом собирается покинуть «Камп Ноу».

    За голкипера севильской команды «Барсе» придется заплатить 35 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    Впрочем, сине-гранатовые могут снизить цену на Лопеса, если включат в сделку Хуана Миранду или Людовита Рейса, который вскоре перейдет из «Гронингена».

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4353

      84aivengo 25 минут назад

      от перемены мест слагаемых сумма не изменяется... один на лавке сменит другого

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