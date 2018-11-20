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    «Барселона» может заменить Силлессена вратарем «Аякса» Онаной

    «Барселона» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Аякса» Андре Oнаны.

    Каталонцы постараются заполучить 22-летнего футболиста, если второй вратарь Яспер Силлессен захочет покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    С 2010 по 2015 год камерунец выступал за команды различных возрастов академии «Барселоны», прежде чем подписать контракт с «Аяксом».

    В этом сезоне Онана провел за амстердамцев 22 матча (14 – на ноль) и пропустил 11 голов. Его текущее соглашение рассчитано до 2021 года.

    Источник: Marca

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    20.11.2018 18:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 ноября 2018, 06:44

      Зимой никто никуда Силессена не отпустит, да и резон ему это делать?
      А вот летом посмотрим, хочет он уходить, или нет. Может вообще никакой проблемы и нет. И никого покупать не надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 ноября 2018, 23:26

      все это гон !

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 20 ноября 2018, 21:49

      погубить карєру чувак

      -1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 20 ноября 2018, 21:18

      Да заколебали воровать у Аякса вратарей!!! Верните Яспера нам тогда!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 ноября 2018, 20:23

      Тогда надо еще докупать Жано Ананидзе, чтобы Онану скучно не было))

      1
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