«Барселона» может заменить Силлессена вратарем «Аякса» Онаной

Зимой никто никуда Силессена не отпустит, да и резон ему это делать?
А вот летом посмотрим, хочет он уходить, или нет. Может вообще никакой проблемы и нет. И никого покупать не надо.
«Барселона» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Аякса» Андре Oнаны.
Каталонцы постараются заполучить 22-летнего футболиста, если второй вратарь Яспер Силлессен захочет покинуть команду в зимнее трансферное окно.
С 2010 по 2015 год камерунец выступал за команды различных возрастов академии «Барселоны», прежде чем подписать контракт с «Аяксом».
В этом сезоне Онана провел за амстердамцев 22 матча (14 – на ноль) и пропустил 11 голов. Его текущее соглашение рассчитано до 2021 года.