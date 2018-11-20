«Барселона» может заменить Силлессена вратарем «Аякса» Онаной

«Барселона» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Аякса» Андре Oнаны.

Каталонцы постараются заполучить 22-летнего футболиста, если второй вратарь Яспер Силлессен захочет покинуть команду в зимнее трансферное окно.

С 2010 по 2015 год камерунец выступал за команды различных возрастов академии «Барселоны», прежде чем подписать контракт с «Аяксом».

В этом сезоне Онана провел за амстердамцев 22 матча (14 – на ноль) и пропустил 11 голов. Его текущее соглашение рассчитано до 2021 года.