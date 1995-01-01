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    «Бенфика» может купить у «Барселоны» Силлессена

    Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может перейти в «Бенфику», сообщает A Bola.

    По информации источника, португальский клуб уже ведет переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.

    «Бенфика» ищет голкипера, который способен сразу заиграть на самом высоком уровне, и кандидатура голландца рассматривается, как приоритетная.

    • Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Силлессен пропустил девять голов в восьми матчах.

    Источник: A Bola

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