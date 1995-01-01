«Бенфика» может купить у «Барселоны» Силлессена

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может перейти в «Бенфику», сообщает A Bola.
По информации источника, португальский клуб уже ведет переговоры о трансфере 30-летнего футболиста.
«Бенфика» ищет голкипера, который способен сразу заиграть на самом высоком уровне, и кандидатура голландца рассматривается, как приоритетная.
- Силлессен выступает за «Барселону» с 2016 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне Силлессен пропустил девять голов в восьми матчах.