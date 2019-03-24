Силлессен решил остаться в «Барселоне»

В каком-то другом случае Силлессен мог быть №1 в Барсе, но у нас есть тер Штеген, который может не так чтобы намного, но сильнее Яспера - ему остаются матчи Кубка
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен не планирует летом уходить из каталонского клуба.
Об этом сам голландец рассказал в эфире клубного телевидения в фильме, посвященном новичку команды Френки де Йонгу.
«Следующий сезон я проведу в «Барселоне». Я расскажу тебе, что такое день Сан-Жорди, так как он на следующий день после моего дня рождения», – цитирует Силлессена El Mundo Deportivo.
- Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
- Каталонцы готовы рассмотреть предложения о продаже Силлессена в размере 45-50 миллионов евро.