Силлессен решил остаться в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен не планирует летом уходить из каталонского клуба.

Об этом сам голландец рассказал в эфире клубного телевидения в фильме, посвященном новичку команды Френки де Йонгу.

«Следующий сезон я проведу в «Барселоне». Я расскажу тебе, что такое день Сан-Жорди, так как он на следующий день после моего дня рождения», – цитирует Силлессена El Mundo Deportivo.