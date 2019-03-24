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    Силлессен решил остаться в «Барселоне»

    Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен не планирует летом уходить из каталонского клуба.

    Об этом сам голландец рассказал в эфире клубного телевидения в фильме, посвященном новичку команды Френки де Йонгу.

    «Следующий сезон я проведу в «Барселоне». Я расскажу тебе, что такое день Сан-Жорди, так как он на следующий день после моего дня рождения», – цитирует Силлессена El Mundo Deportivo.

    • Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
    • Каталонцы готовы рассмотреть предложения о продаже Силлессена в размере 45-50 миллионов евро.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5816

      Cules2013 27 минут назад

      В каком-то другом случае Силлессен мог быть №1 в Барсе, но у нас есть тер Штеген, который может не так чтобы намного, но сильнее Яспера - ему остаются матчи Кубка

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2179

      Viper for CSKA 58 минут назад

      Вчера сыграл очень неплохо. Выручил везде, где имелась возможность. Жаль, когда игрок такого уровня большинство матчей проводит на скамейке запасных, пусть и в топ клубе.

      1
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      Рейтинг: +228

      Tyler_Stark > Viper for CSKA 29 минут назад

      Согласен, но с Тер Стегеном сложно конкурировать

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