Стоимость запасных игроков «Барселоны» в матче с «Алавесом» – 294 миллиона. Это рекорд клуба

В матче первого тура Примеры между «Барселоной» и «Алавесом» (3:0) на скамейке запасных у каталонцев находилось семеро игроков. Их суммарная трансферная стоимость – 294 миллиона евро.

Это самый дорогой запас в истории сине-гранатовых. В сезоне-2017/18 самая большая общая стоимость футболистов на скамейке составила 131 миллион.

В запасе у «Барселоны» на матче с «Алавесом» присутствовали голкипер Яспер Силлессен (13 миллионов), защитник Клеман Лангле (35 миллионов), полузащитники Филиппе Коутиньо (155 миллионов), Артур (31 миллион), Артуро Видаль (19 миллионов), Рафинья и нападающий Малком (41 миллион).