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    Стоимость запасных игроков «Барселоны» в матче с «Алавесом» – 294 миллиона. Это рекорд клуба

    В матче первого тура Примеры между «Барселоной» и «Алавесом» (3:0) на скамейке запасных у каталонцев находилось семеро игроков. Их суммарная трансферная стоимость – 294 миллиона евро.

    Это самый дорогой запас в истории сине-гранатовых. В сезоне-2017/18 самая большая общая стоимость футболистов на скамейке составила 131 миллион.

    В запасе у «Барселоны» на матче с «Алавесом» присутствовали голкипер Яспер Силлессен (13 миллионов), защитник Клеман Лангле (35 миллионов), полузащитники Филиппе Коутиньо (155 миллионов), Артур (31 миллион), Артуро Видаль (19 миллионов), Рафинья и нападающий Малком (41 миллион).

    Источник: Marca

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    20.08.2018 13:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 августа 2018, 10:26

      Рафинья безценен ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:03

      Вальверде понимает что длинный сезон неизбежно заставит проводить ротацию состава.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:46

      это они в этом матче в запасе а в следующем уже могут быть в старте. не для лавки же их на такую сумму их накупили)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 августа 2018, 17:14

      интересна стоимость основы)) уж не миллиард ли?

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 августа 2018, 16:21

      Очередные бесполезные рекорды команды им. Месси

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 августа 2018, 14:59

      С учетом стремительно растущих сумм трансферов эти рекорды обречены постоянно обновляться.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 августа 2018, 14:37

      запасной состав барселоны мог бы запросто играть с основным в финале ЛЧ если виртуально распилить их на две команды )

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 августа 2018, 16:07

      День добрый. Спасибо тебе и ещё двум болельщикам "Спартака". Вчера при активной вашей помощи установил здесь личный рекорд. ))) 362 плюса за сутки, до этого было 266.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 августа 2018, 16:18

      кстати я ещё не одного минуса никому не нажал! если только случайно.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 августа 2018, 16:22

      Я принципиально этого нигде не делаю. Пишут хрень прохожу мимо или не отвечаю. Но в один день дважды промазал и минуснул ребятам. Я за это извинился и на других ветках наплюсовал им за свой промах.)))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 августа 2018, 16:25

      я в принципе понимаю что тебе и большинству других эти минусы и плюсы не особо то и важны, но как то же надо оригинальную мысль отметить

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 августа 2018, 16:36

      К плюсам и комментам по этому поводу никаких вопросов. Но минусовать и вступать в полемику с троллями и любителями ля-ля только время и нервы тратить. Тут вначале меня заводили своими познаниями и замечаниями по моим комментам. Пришлось посылать гуглить или отвечал как на других сайтах, что начитанного, эрудированного и хорошо образованного как и наоборот видно и по комментам. Поэтому уже спокойно реагирую, хотя с трудом себя порой сдерживаю в силу своего темперамента и характера.

      5
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      Рейтинг: +10

      Magomed.Barsa 20 августа 2018, 14:04

      Как думаете коутиньо затащил?

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