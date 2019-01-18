«Леванте» продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны»

Почему Реал за Черышева сняли с кубка, а этих засранцев держат?
Ранее сообщалось, что «Леванте» подаст жалобу на «Барселону» по итогам первого матча 1/8 финала Кубка Испании. У каталонцев на поле вышел Хуан Мовилья, который должен был пропустить игру в рамках дисквалификации за перебор карточек.
Стало известно: футбольные органы Испании отвергли жалобу валенсийцев, поскольку она подана позже срока. После этого решения «Леванте» выпустил на официальном сайте заявление, в котором сказано: клуб продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны».
- Уже состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, где сине-гранатовые встретятся с «Севильей».
- В первой встрече против «Леванте» «Барселона» проиграла, в ответной – победила.
- Каталонцы лидируют в Примере.