Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Леванте» продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны»

    Ранее сообщалось, что «Леванте» подаст жалобу на «Барселону» по итогам первого матча 1/8 финала Кубка Испании. У каталонцев на поле вышел Хуан Мовилья, который должен был пропустить игру в рамках дисквалификации за перебор карточек.

    Стало известно: футбольные органы Испании отвергли жалобу валенсийцев, поскольку она подана позже срока. После этого решения «Леванте» выпустил на официальном сайте заявление, в котором сказано: клуб продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны».

    • Уже состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, где сине-гранатовые встретятся с «Севильей».
    • В первой встрече против «Леванте» «Барселона» проиграла, в ответной – победила.
    • Каталонцы лидируют в Примере.

    Источник: Официальный сайт «Леванте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 24 января 2019, 01:28

      Почему Реал за Черышева сняли с кубка, а этих засранцев держат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 18 января 2019, 22:28

      Ща "Леванте" довыеживается, что их закроют. Нашли с кем тягаться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11