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    «Леванте» подаст на «Барселону» жалобу за нарушение регламента Кубка Испании

    Президент «Леванте» Кико Каталан сообщил о том, что клуб подаст в федерацию футбола Испании жалобу на «Барселону» в связи с заменой Хуана Мовильи в 1/8 финала Кубка Испании (1:2, первый матч).

    Футболист второго состава каталонцев должен был пропустить матч в рамках дисквалификации за перебор карточек.

    «Ситуация непростая. Люди из области спорта предпочитают побеждать непосредственно на поле. Несмотря на то, как сложится ответный матч, мы планируем подать жалобу», – сказал Каталан.

    Ответная встреча состоится сегодня на «Камп Ноу». Начало – в 23:30 по московскому времени.

    Следить за ее событиями можно будет здесь.

    Источник: Marca

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    17.01.2019 23:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 18 января 2019, 01:27

      Вот петушары, гном уже не спасает что ли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > FiFa_2015 18 января 2019, 15:15

      ну петушара тут один и это ты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2019, 00:10

      леванте опущенные !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 00:08

      Типа я весь такой правильный, но если что, победы не пахнут.
      Удачи Барса!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 января 2019, 23:57

      бумеранг

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 17 января 2019, 23:22

      За подобное Реал снимали из-за Черышева!и этих снимут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Amalyy912 17 января 2019, 23:59

      У Черышева была дисквалификация в кубке Испании. А у игрока Барсы ВТОРОГО состава, была в чемпионате

      1
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