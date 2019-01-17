«Леванте» подаст на «Барселону» жалобу за нарушение регламента Кубка Испании

Президент «Леванте» Кико Каталан сообщил о том, что клуб подаст в федерацию футбола Испании жалобу на «Барселону» в связи с заменой Хуана Мовильи в 1/8 финала Кубка Испании (1:2, первый матч).

Футболист второго состава каталонцев должен был пропустить матч в рамках дисквалификации за перебор карточек.

«Ситуация непростая. Люди из области спорта предпочитают побеждать непосредственно на поле. Несмотря на то, как сложится ответный матч, мы планируем подать жалобу», – сказал Каталан.

Ответная встреча состоится сегодня на «Камп Ноу». Начало – в 23:30 по московскому времени.

Следить за ее событиями можно будет здесь.