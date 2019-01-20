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    Бакамбу может перейти из «Бейджин Гуоань» в «Барселону»

    Нападающий «Бейджин Гуоань» Седрик Бакамбу может стать игроком «Барселоны».

    По информации Diario Sport, китайский клуб отказал каталонцам в запросе по трансферу 27-летнего футболиста.

    • Бакамбу – самый дорогой африканец в истории.
    • В Испании форвард выступал в составе «Вильярреала». В 75 матчах он забил 32 гола.
    • В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Китая 23 матча, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Diario Sport

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    20.01.2019 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 21:02

      Нафига он сдался, особенно, с учётом того, что за него китайцы в случае продажи постараются выручить денег по максимуму.

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