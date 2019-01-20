Бакамбу может перейти из «Бейджин Гуоань» в «Барселону»

Нафига он сдался, особенно, с учётом того, что за него китайцы в случае продажи постараются выручить денег по максимуму.
Нападающий «Бейджин Гуоань» Седрик Бакамбу может стать игроком «Барселоны».
По информации Diario Sport, китайский клуб отказал каталонцам в запросе по трансферу 27-летнего футболиста.
- Бакамбу – самый дорогой африканец в истории.
- В Испании форвард выступал в составе «Вильярреала». В 75 матчах он забил 32 гола.
- В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Китая 23 матча, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.