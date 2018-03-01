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    Бакамбу официально перешел в «Бейджин Гуоань» и стал самым дорогим африканцем в истории

    «Бейджин Гуоань» объявил о покупке нападающего Седрика Бакамбу, прежде выступавшего за «Вильярреал».

    О стоимости перехода не сообщается. Согласно Bleacher Report, китайский клуб заплатил за конголезца 65 миллионов фунтов. Это рекордный показатель для футболистов, представляющих Африку. Второе место – у Пьера-Эмерика Обамеянга, перешедшего из «Боруссии» в «Арсенал» за 56 миллионов.

    В текущем сезоне Бакамбу забил 14 голов в 21 матче. Сезон в чемпионате Китая начнется 4 марта.

    Источник: Twitter

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    01.03.2018 14:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 марта 2018, 17:29

      Ноль смысла

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 1 марта 2018, 14:57

      Я думал Погба самый дорогой африканец

      1
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > acor94 1 марта 2018, 17:42

      Погби- французский чикалад (не молочный...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > koli4ka 1 марта 2018, 18:39

      он мало похож на европейца)

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > acor94 2 марта 2018, 10:27

      Уже нет :-)

      -1
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