Бакамбу официально перешел в «Бейджин Гуоань» и стал самым дорогим африканцем в истории

«Бейджин Гуоань» объявил о покупке нападающего Седрика Бакамбу, прежде выступавшего за «Вильярреал».

О стоимости перехода не сообщается. Согласно Bleacher Report, китайский клуб заплатил за конголезца 65 миллионов фунтов. Это рекордный показатель для футболистов, представляющих Африку. Второе место – у Пьера-Эмерика Обамеянга, перешедшего из «Боруссии» в «Арсенал» за 56 миллионов.

В текущем сезоне Бакамбу забил 14 голов в 21 матче. Сезон в чемпионате Китая начнется 4 марта.