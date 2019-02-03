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    Покеттино: «Сон похож на Месси»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сравнил своего форварда Хын-Мин Сона с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Они похожи по движению, считает аргентинец.

    «Сон всегда показывает усердную работу, прогрессирует и никогда не сдается. Всегда выкладывается на 100 процентов. Этот парень является примером для всех. Его движение по полю я могу сравнить с Месси», – цитирует Покеттино Goal.

    • В текущем сезоне АПЛ Сон провел 19 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач.
    • Корейцу 26 лет.
    • На минувшем Кубке Азии Сон был самым дорогим игроком турнира.

    Источник: Goal

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    03.02.2019 12:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 3 февраля 2019, 22:39

      Блин, опять заголовок лживый. Сколько можно, а Бомбардир?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2019, 15:17

      они как братья Березуцкие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:15

      Ему осталось отрастить такую же бородку как у Месси.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 3 февраля 2019, 12:57

      Во сне
      Но тоже не подарок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 3 февраля 2019, 12:47

      Сон хорош почти во всех аспектах. Дриблинг есть, но сравнивать с тем что делает Месси пока не стоит. Но безусловно хорош

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