Покеттино: «Сон похож на Месси»

Блин, опять заголовок лживый. Сколько можно, а Бомбардир?
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сравнил своего форварда Хын-Мин Сона с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Они похожи по движению, считает аргентинец.
«Сон всегда показывает усердную работу, прогрессирует и никогда не сдается. Всегда выкладывается на 100 процентов. Этот парень является примером для всех. Его движение по полю я могу сравнить с Месси», – цитирует Покеттино Goal.
- В текущем сезоне АПЛ Сон провел 19 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач.
- Корейцу 26 лет.
- На минувшем Кубке Азии Сон был самым дорогим игроком турнира.