Покеттино: «Сон похож на Месси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сравнил своего форварда Хын-Мин Сона с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Они похожи по движению, считает аргентинец.

«Сон всегда показывает усердную работу, прогрессирует и никогда не сдается. Всегда выкладывается на 100 процентов. Этот парень является примером для всех. Его движение по полю я могу сравнить с Месси», – цитирует Покеттино Goal.