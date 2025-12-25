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Эквадор. Серия А
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Барселона Г
Новости
€ 3 млн
Барселона Г - новости команды
Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Сайт:
http://www.bsc.ec/
Тренер:
Диего Лопес
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
2024.02.29 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
2024.02.28 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
2021.09.30 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
2021.09.23 07:28
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
2020.04.22 14:57
Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах
2020.04.19 22:08
Фото
Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca
2020.04.02 15:38
11
Восемь фанатов эквадорской «Барселоны» погибли в Перу. Их автобус упал с 15-метровой высоты
2020.02.16 12:56
Фото
«Вулверхэмптон» объявил о подписании лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки-2019 Кампаны
2020.01.21 21:42
Видео
Тер Стеген в матче с «Хетафе» отдал голевой пас
2019.09.28 18:10
5
Тер Стеген – Силлессену: «С нетерпением жду возможности сыграть против тебя»
2019.06.27 09:39
1
Экс-защитник «Зенита» Шкртел отказал «Барселоне»
2019.02.11 22:59
8
Адвокат: «Аршавин – это Месси. Кокорин – Роналду»
2019.02.11 21:42
15
AS: марокканцы должны заплатить 450 тысяч, чтобы Месси сыграл в матче Марокко – Аргентина
2019.02.09 13:30
1
Покеттино: «Сон похож на Месси»
2019.02.03 12:30
5
Кубок Испании. «Барселона» на выезде проиграла «Севилье»
2019.01.24 01:24
7
Френки де Йонг стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера – 75 миллионов
2019.01.23 20:18
16
Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико»
2019.01.23 01:52
2
«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса
2019.01.23 00:08
1
Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире»
2019.01.22 17:25
9
Тер Стеген – первый немецкий вратарь, сыгравший в Примере 100 матчей
2019.01.21 09:09
3
Победа над «Леганесом» – седьмая подряд для «Барселоны» в Примере
2019.01.21 06:58
1
Бакамбу может перейти из «Бейджин Гуоань» в «Барселону»
2019.01.20 16:49
1
Express: Коутиньо за 100 миллионов может перейти в «Челси»
2019.01.20 08:43
6
Переход Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» может сорваться
2019.01.19 17:53
1
«Леванте» продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны»
2019.01.18 22:15
2
Фото
У стадиона «Аякса» открыли бюст и памятную стену Кройфа. Деньги на увековечивание голландца собирали болельщики
2019.01.18 21:59
Дембеле – первый игрок «Барселоны» в текущем сезоне, забивший во всех турнирах. Он оформил дубль за 103 секунды
2019.01.18 01:45
2
1
2
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