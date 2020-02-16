Восемь фанатов эквадорской «Барселоны» погибли в Перу. Их автобус упал с 15-метровой высоты

Утром 15 февраля в Перу случилась трагедия с участием болельщиков эквадорской «Барселоны», которые возвращались с матча Кубка Либертадорес против перуанского «Спортинг Кристал». Погибли восемь человек.
Автобус, на котором ехали фанаты, упал с 15-метровой высоты, пишет El Universo. Всего в нем было более 50 человек, пострадали 30.
- «Барселона» проиграла со счетом 1:2.
- Эквадорская команда основана в 1925 году, 15 раз брала местный чемпионат (рекорд).
- «Барселона» была первым клубом из Эквадора, дошедшим до финала Кубка Либертадорес (1990 год).
Источник: El Universo