Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили

В ночь на четверг состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

«Фламенго» дома победил со счетом 2:0 «Барселону» из Гуаякиля. Оба гола в ворота эквадорской команды забил 30-летний экс-полузащитник «Вольфсбурга» Бруно Энрике.

В бразильском дерби между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» зафиксирована нулевая ничья.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Первые матчи

Фламенго (Бразилия) – Барселона (Эквадор) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Энрике, 21; 2:0 – Энрике, 38.

Палмейрас (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (0:0)