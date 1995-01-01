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    Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили

    В ночь на четверг состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

    «Фламенго» дома победил со счетом 2:0 «Барселону» из Гуаякиля. Оба гола в ворота эквадорской команды забил 30-летний экс-полузащитник «Вольфсбурга» Бруно Энрике.

    В бразильском дерби между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» зафиксирована нулевая ничья.

    Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Первые матчи

    Фламенго (Бразилия) – Барселона (Эквадор) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Энрике, 21; 2:0 – Энрике, 38.

    Палмейрас (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (0:0)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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