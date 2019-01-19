Переход Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» может сорваться

Рабье только в плюс Барсе!
В декабре «Бомбардир» со ссылкой на Le Parisien писал о договоренности полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо по переходу в «Барселону». Сообщалось, что в период зимнего окна переходов француз подпишет с сине-гранатовыми предварительный контракт.
Спортивный директор парижан Антеро Энрике сказал, что каталонцы договорились с футболистом без контакта с «ПСЖ». Известно, что ситуация с возможным уходом Рабьо вызвала конфликт в команде.
По информации Mudno Deporitvo, «Барселона» сообщила французскому клубу о том, что откажется от покупки Рабьо, если трансфер не будет согласован до конца следующей недели.
- Воспитанник «ПСЖ» Рабьо дебютировал за главную команду в сезоне-2013/14
- В текущем сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 20 играх
- Его контракт истекает в июне.
- Цена по Transfermarkt – 50 миллионов евро.
- В числе кандидатов на замену француза в парижском клубе – Леандро Паредес и Клаудио Маркизио из «Зенита».