Переход Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» может сорваться

В декабре «Бомбардир» со ссылкой на Le Parisien писал о договоренности полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо по переходу в «Барселону». Сообщалось, что в период зимнего окна переходов француз подпишет с сине-гранатовыми предварительный контракт.

Спортивный директор парижан Антеро Энрике сказал, что каталонцы договорились с футболистом без контакта с «ПСЖ». Известно, что ситуация с возможным уходом Рабьо вызвала конфликт в команде.

По информации Mudno Deporitvo, «Барселона» сообщила французскому клубу о том, что откажется от покупки Рабьо, если трансфер не будет согласован до конца следующей недели.