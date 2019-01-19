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    Переход Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» может сорваться

    В декабре «Бомбардир» со ссылкой на Le Parisien писал о договоренности полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо по переходу в «Барселону». Сообщалось, что в период зимнего окна переходов француз подпишет с сине-гранатовыми предварительный контракт.

    Спортивный директор парижан Антеро Энрике сказал, что каталонцы договорились с футболистом без контакта с «ПСЖ». Известно, что ситуация с возможным уходом Рабьо вызвала конфликт в команде.

    По информации Mudno Deporitvo, «Барселона» сообщила французскому клубу о том, что откажется от покупки Рабьо, если трансфер не будет согласован до конца следующей недели.

    • Воспитанник «ПСЖ» Рабьо дебютировал за главную команду в сезоне-2013/14
    • В текущем сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 20 играх
    • Его контракт истекает в июне.
    • Цена по Transfermarkt – 50 миллионов евро.
    • В числе кандидатов на замену француза в парижском клубе – Леандро Паредес и Клаудио Маркизио из «Зенита».

    Источник: Mundo Deportivo

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    19.01.2019 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 19 января 2019, 20:03

      Рабье только в плюс Барсе!

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