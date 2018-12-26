«ПСЖ» согласен отпустить Рабьо в «Барселону» зимой за 5 миллионов. Из-за него конфликт в команде

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне».

Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает по завершении сезона. Ранее СМИ сообщили, что француз уже договорился с каталонцами о переходе летом на правах свободного агента.

При этом президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи хочет продать Рабьо в «Барселону» уже в январе из-за резких ухудшений отношений между парижским клубом и игроком. Он попросит за трансфер 5 миллионов евро.

«ПСЖ» настроен на уход хавбека в зимнее трансферное окно, поскольку из-за него внутри команды назрел конфликт.