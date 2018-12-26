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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «ПСЖ» согласен отпустить Рабьо в «Барселону» зимой за 5 миллионов. Из-за него конфликт в команде

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает по завершении сезона. Ранее СМИ сообщили, что француз уже договорился с каталонцами о переходе летом на правах свободного агента.

    При этом президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи хочет продать Рабьо в «Барселону» уже в январе из-за резких ухудшений отношений между парижским клубом и игроком. Он попросит за трансфер 5 миллионов евро.

    «ПСЖ» настроен на уход хавбека в зимнее трансферное окно, поскольку из-за него внутри команды назрел конфликт.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +372

      A-Den 1 час назад

      Надо на принцип в Реал его сплавить, или в Арсенал

      0
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      Рейтинг: +453

      Dimon013 1 час назад

      Цен, как у футболистов ФНЛ)))

      0
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