Telefoot: Рабьо зимой заключит предварительный контракт с «Барселоной» и получит подписной бонус в 10 миллионов

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Барселону». Как сообщает Get French Football News со ссылкой на ‏Telefoot, в январе футболист подпишет предварительный контракт и получит бонус в 10 миллионов евро.

Присоединиться к каталонскому клубу француз сможет летом 2019 года, когда истечет его контракт с парижанами.

Рабьо два года находился в молодежной системе «ПСЖ». За взрослую команду 23-летний футболист выступает с 2012 года.

В этом сезоне 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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