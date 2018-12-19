Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.

«Решение об уходе – окончательное и бесповоротное. Положение дел кардинально ухудшилось.

Адриан хотел сменить клуб еще летом и попросил выставить его на трансфер. Поступило предложение от «Барселоны», которое клуб отклонил. Они имели на это полное право, тем более, что запрос пришел в последний день трансферного окна.

Клуб при этом делал вид, что ничего не произошло, не реагируя на его желание уйти.

Четыре года назад была похожая ситуация, но он в итоге продлил контракт? Да, но тогда ему было всего 19 лет. Теперь ему 23, и он покупает свою свободу», – цитирует Рабьо RTL France.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 20-ти играх всех турниров, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.