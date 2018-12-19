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    Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»

    Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.

    «Решение об уходе – окончательное и бесповоротное. Положение дел кардинально ухудшилось.

    Адриан хотел сменить клуб еще летом и попросил выставить его на трансфер. Поступило предложение от «Барселоны», которое клуб отклонил. Они имели на это полное право, тем более, что запрос пришел в последний день трансферного окна.

    Клуб при этом делал вид, что ничего не произошло, не реагируя на его желание уйти.

    Четыре года назад была похожая ситуация, но он в итоге продлил контракт? Да, но тогда ему было всего 19 лет. Теперь ему 23, и он покупает свою свободу», – цитирует Рабьо RTL France.

    В текущем сезоне хавбек принял участие в 20-ти играх всех турниров, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

    Источник: RTL France

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    19.12.2018 22:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1647

      Dgad 2 часа назад

      Маменькин сынок))))

      0
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      Рейтинг: +291

      SaveAS 3 часа назад

      Да, мать у него истеричка какая-то, какую свободу он покупает, тетя, ты вообще о чем? ПСЖ его вырастил, благодаря клубу Рабью знает весь мир, насчет его игры: Играет он временами не плохо! Но перейдя в Барсу он будет на скамейки сидеть и снова вам это будет не нравится и снова появятся новости, что покупаете свободу!

      1
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      Рейтинг: +92

      Сын_маминой_подруги 11 часов назад

      Адриан лох и мать его идиотка... думаю, все помнят историю о том, что мать запретила ехать Рабьо на ЧМ 2018 без гарантии места в основе?) после этого мне всё стало ясно об этой семейке

      3
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 12 часов назад

      За полгода до окончания контракта никто таких денег просить не будет. Поэтому договорятся на меньшей сумме. Тем более, что банкует "Барса", а не "ПСЖ". Мама там ещё и агентом у сына, поэтому они кроме свободы получат и шикарный контракт.

      2
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      Рейтинг: +22

      Spaunn7 12 часов назад

      50 млн...пиз...ец! Не стоит он этих денег . 20млн..не больше

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