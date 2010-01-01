Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Барселона Г - турнирная таблица

Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Сайт:
http://www.bsc.ec/
Тренер:
Диего Лопес
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Индепендьенте дель Валле
2
Макара
3
Аукас
4
Универсидад Католика
5
ЛДУ
6
Барселона Г
7
Леонес
8
Либертад Лоха
9
Гуаякиль Сити
10
Эмелек
11
Мушук Руна
12
Депортиво
13
Оренсе
14
Текнико Университарио
15
Дельфин
16
Манта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
2
5
70
32
38
71
30
15
6
9
41
33
8
51
30
14
8
8
33
28
5
50
29
13
9
7
49
26
23
48
30
13
7
10
31
24
7
46
30
11
11
8
32
25
7
44
30
11
9
10
30
29
1
42
30
11
8
11
33
34
-1
41
30
10
9
11
33
36
-3
39
30
10
9
11
25
34
-9
39
30
9
11
10
35
38
-3
38
30
10
6
14
25
37
-12
36
29
9
6
14
35
45
-10
33
30
10
2
18
28
42
-14
32
30
7
7
16
19
31
-12
28
30
5
6
19
17
42
-25
21
Команда
1
Индепендьенте дель Валле
2
Барселона Г
3
Универсидад Католика
4
Макара
5
Эмелек
6
Либертад Лоха
7
Леонес
8
Аукас
9
Гуаякиль Сити
10
Мушук Руна
11
ЛДУ
12
Оренсе
13
Дельфин
14
Текнико Университарио
15
Депортиво
16
Манта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
36
15
21
35
15
9
4
2
22
10
12
31
14
9
3
2
35
13
22
30
15
9
3
3
23
14
9
30
15
8
4
3
17
13
4
28
15
8
3
4
20
15
5
27
15
7
5
3
17
10
7
26
15
8
2
5
19
16
3
26
15
6
6
3
16
13
3
24
15
6
6
3
16
14
2
24
15
6
5
4
13
11
2
23
15
6
3
6
23
22
1
21
15
6
3
6
10
10
0
21
15
6
1
8
18
21
-3
19
15
5
4
6
15
18
-3
19
15
3
4
8
7
14
-7
13
Команда
1
Индепендьенте дель Валле
2
Аукас
3
ЛДУ
4
Макара
5
Универсидад Католика
6
Депортиво
7
Леонес
8
Гуаякиль Сити
9
Мушук Руна
10
Либертад Лоха
11
Барселона Г
12
Текнико Университарио
13
Оренсе
14
Эмелек
15
Манта
16
Дельфин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
0
3
34
17
17
36
15
6
6
3
14
12
2
24
15
7
2
6
18
13
5
23
15
6
3
6
18
19
-1
21
15
4
6
5
14
13
1
18
15
5
2
8
10
19
-9
17
15
4
4
7
13
19
-6
16
15
4
3
8
17
23
-6
15
15
3
5
7
19
24
-5
14
15
3
5
7
13
19
-6
14
15
2
7
6
10
15
-5
13
15
4
1
10
10
21
-11
13
14
3
3
8
12
23
-11
12
15
2
5
8
8
21
-13
11
15
2
2
11
10
28
-18
8
15
1
4
10
9
21
-12
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+