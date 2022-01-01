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Эквадор. Серия А
Команды
Барселона Г
Состав
€ 3 млн
Барселона Г - состав команды
Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Сайт:
http://www.bsc.ec/
Тренер:
Диего Лопес
Состав
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Jose Cevallos
Вра
-
1
Контрерас Хосе
Вра
31
-
13
José Luis Angulo
Вра
-
4
Валлесилья Густаво
Защ
27
€ 1 млн
26
Кастильо Бирон
Защ
27
€ 0.6 млн
2
Пинейда Марио
Защ
34
€ 0.3 млн
15
Franklin Guerra
Защ
-
3
Luca Sosa
Защ
-
15
Jonathan Perlaza
Защ
-
44
Jhonnier Chala
Защ
-
14
Alex Rangel
Пол
-
32
Matias Gonzalo Lugo
Пол
-
7
Erick Mendoza
Пол
-
10
Диас Дамиан
Пол
40
-
70
Mejia Marcos
Пол
-
35
Jefferson Intriago
Пол
-
11
Родригес Томас
Нап
27
€ 1 млн
21
Вильяльба Эктор
Нап
32
€ 0.65 млн
9
Бенедетто Дарио
Нап
36
€ 0.1 млн
10
Рохас Хоао
Нап
37
€ 0.1 млн
10
Кайседо Фелипе
Нап
38
€ 0.1 млн
28
Jhonny Quinonez
Нап
-
23
TomÃ¡s MartÃnez
Нап
-
19
Richard Borja
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 8
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