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Эквадор. Серия А
Команды
Барселона Г
Результаты
€ 3 млн
Барселона Г - результаты матчей
Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Сайт:
http://www.bsc.ec/
Тренер:
Диего Лопес
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Результаты
Расписание
Таблица
Эквадор. Лига Про. 2026
Кубок Либертадорес. 2026
Эквадор. Лига Про. 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Эквадор. Серия А. 2024
Копа Судамерикана. 2024
Кубок Либертадорес. 2024
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
Южноамериканский Кубок. Первая стадия 2010
14.09 | 02:00
Барселона Г
1 : 1
Дельфин
07.09 | 03:00
Аукас
1 : 1
Барселона Г
03.09 | 03:00
Барселона Г
2 : 1
Индепендьенте дель Валле
30.08 | 03:00
Манта
2 : 0
Барселона Г
23.08 | 03:00
Барселона Г
3 : 0
Оренсе
16.08 | 03:00
Мушук Руна
0 : 0
Барселона Г
09.08 | 03:00
Барселона Г
1 : 2
Макара
03.08 | 02:10
Леонес
1 : 1
Барселона Г
27.07 | 03:15
Барселона Г
0 : 1
ЛДУ
22.07 | 03:00
Универсидад Католика
2 : 1
Барселона Г
19.07 | 03:00
Барселона Г
1 : 0
Либертад Лоха
16.07 | 03:30
Барселона Г
1 : 1
Гуаякиль Сити
13.07 | 02:10
Эмелек
0 : 0
Барселона Г
05.07 | 03:00
Барселона Г
2 : 0
Депортиво
02.06 | 03:30
Текнико Университарио
1 : 0
Барселона Г
25.05 | 02:10
Дельфин
1 : 2
Барселона Г
17.05 | 03:00
Барселона Г
3 : 0
Аукас
10.05 | 03:00
Индепендьенте дель Валле
1 : 0
Барселона Г
03.05 | 03:00
Барселона Г
1 : 1
Манта
27.04 | 02:10
Оренсе
1 : 1
Барселона Г
23.04 | 02:00
Барселона Г
2 : 1
Мушук Руна
20.04 | 02:10
Макара
3 : 1
Барселона Г
11.04 | 03:00
Барселона Г
2 : 1
Леонес
04.04 | 03:00
ЛДУ
0 : 2
Барселона Г
22.03 | 23:30
Барселона Г
1 : 1
Универсидад Католика
19.03 | 03:00
Либертад Лоха
0 : 0
Барселона Г
16.03 | 02:15
Гуаякиль Сити
0 : 0
Барселона Г
08.03 | 00:30
Барселона Г
1 : 0
Эмелек
02.03 | 01:00
Депортиво
2 : 1
Барселона Г
22.02 | 00:30
Барселона Г
1 : 0
Текнико Университарио
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