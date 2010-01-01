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Барселона Г - результаты матчей

Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Сайт:
http://www.bsc.ec/
Тренер:
Диего Лопес
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
14.09 | 02:00
Барселона Г
1 : 1
Дельфин
07.09 | 03:00
Аукас
1 : 1
Барселона Г
03.09 | 03:00
Барселона Г
2 : 1
Индепендьенте дель Валле
30.08 | 03:00
Манта
2 : 0
Барселона Г
23.08 | 03:00
Барселона Г
3 : 0
Оренсе
16.08 | 03:00
Мушук Руна
0 : 0
Барселона Г
09.08 | 03:00
Барселона Г
1 : 2
Макара
03.08 | 02:10
Леонес
1 : 1
Барселона Г
27.07 | 03:15
Барселона Г
0 : 1
ЛДУ
22.07 | 03:00
Универсидад Католика
2 : 1
Барселона Г
19.07 | 03:00
Барселона Г
1 : 0
Либертад Лоха
16.07 | 03:30
Барселона Г
1 : 1
Гуаякиль Сити
13.07 | 02:10
Эмелек
0 : 0
Барселона Г
05.07 | 03:00
Барселона Г
2 : 0
Депортиво
02.06 | 03:30
Текнико Университарио
1 : 0
Барселона Г
25.05 | 02:10
Дельфин
1 : 2
Барселона Г
17.05 | 03:00
Барселона Г
3 : 0
Аукас
10.05 | 03:00
Индепендьенте дель Валле
1 : 0
Барселона Г
03.05 | 03:00
Барселона Г
1 : 1
Манта
27.04 | 02:10
Оренсе
1 : 1
Барселона Г
23.04 | 02:00
Барселона Г
2 : 1
Мушук Руна
20.04 | 02:10
Макара
3 : 1
Барселона Г
11.04 | 03:00
Барселона Г
2 : 1
Леонес
04.04 | 03:00
ЛДУ
0 : 2
Барселона Г
22.03 | 23:30
Барселона Г
1 : 1
Универсидад Католика
19.03 | 03:00
Либертад Лоха
0 : 0
Барселона Г
16.03 | 02:15
Гуаякиль Сити
0 : 0
Барселона Г
08.03 | 00:30
Барселона Г
1 : 0
Эмелек
02.03 | 01:00
Депортиво
2 : 1
Барселона Г
22.02 | 00:30
Барселона Г
1 : 0
Текнико Университарио
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