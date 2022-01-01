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Эквадор. Серия А
Команды
Аукас
Результаты
€ 1 млн
Аукас
Кито
Эквадор. Серия А
Стадион:
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
Сайт:
http://www.aucas.ec/wordpress/
Тренер:
Херардо Эспиноса
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Эквадор. Лига Про. 2026
Копа Судамерикана. 2025
Эквадор. Лига Про. 2025
Эквадор. Серия А. 2024
Кубок Либертадорес. 2024
12.09 | 22:00
Манта
0 : 0
Аукас
07.09 | 03:00
Аукас
1 : 1
Барселона Г
03.09 | 22:00
Универсидад Католика
1 : 1
Аукас
30.08 | 21:00
Аукас
1 : 0
Либертад Лоха
23.08 | 23:30
Дельфин
0 : 1
Аукас
17.08 | 03:00
Аукас
0 : 1
ЛДУ
09.08 | 00:30
Аукас
3 : 0
Леонес
02.08 | 03:00
Эмелек
0 : 2
Аукас
26.07 | 21:15
Аукас
1 : 4
Макара
24.07 | 00:30
Оренсе
2 : 1
Аукас
19.07 | 19:45
Текнико Университарио
0 : 1
Аукас
17.07 | 00:30
Аукас
0 : 3
Индепендьенте дель Валле
12.07 | 22:15
Депортиво
0 : 1
Аукас
08.07 | 03:00
Аукас
1 : 0
Гуаякиль Сити
31.05 | 21:00
Мушук Руна
0 : 0
Аукас
26.05 | 03:00
Аукас
3 : 1
Манта
17.05 | 03:00
Барселона Г
3 : 0
Аукас
10.05 | 00:30
Аукас
2 : 1
Универсидад Католика
02.05 | 03:00
Либертад Лоха
3 : 2
Аукас
28.04 | 03:00
Аукас
1 : 0
Дельфин
23.04 | 04:00
ЛДУ
0 : 0
Аукас
18.04 | 01:00
Леонес
0 : 1
Аукас
13.04 | 02:10
Аукас
2 : 0
Эмелек
06.04 | 02:10
Макара
0 : 1
Аукас
24.03 | 03:00
Аукас
3 : 2
Оренсе
19.03 | 22:00
Аукас
0 : 1
Текнико Университарио
14.03 | 22:00
Индепендьенте дель Валле
2 : 2
Аукас
08.03 | 19:00
Аукас
0 : 1
Депортиво
01.03 | 00:30
Гуаякиль Сити
1 : 1
Аукас
21.02 | 22:00
Аукас
1 : 1
Мушук Руна
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