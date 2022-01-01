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Эквадор. Серия А
Команды
Аукас
Состав
€ 1 млн
Аукас - состав команды
Кито
Эквадор. Серия А
Стадион:
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
Сайт:
http://www.aucas.ec/wordpress/
Тренер:
Херардо Эспиноса
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Hamilton Piedra
Вра
-
24
Edson Resendez
Вра
-
4
Mateo Burdisso
Защ
-
2
Santiago Morales
Защ
-
63
Ariel Garcia
Защ
-
16
Luis Gustavino
Защ
-
31
Byron Carabalí
Защ
-
23
Daniel Patino
Защ
-
34
Карселен Микаэль
Пол
29
€ 0.8 млн
10
Пресиадо Айртон
Пол
32
€ 0.25 млн
10
Jonny Uchuari
Пол
-
14
Steven Tapiero
Пол
-
18
Andres Mena
Пол
-
5
Thiago Serpa
Пол
-
11
Alexander Bolaños
Пол
-
30
Braian Oyola
Пол
-
7
José Andrade
Пол
-
6
Agostino Spina
Пол
-
29
Luis Aldair Arroyo Cabeza
Нап
-
18
Ariel Almagro
Нап
-
99
Erick Japa
Нап
-
9
Rafael Monti
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 4
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