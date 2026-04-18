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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Леонес - Аукас
Леонес - Аукас: обзор матча 18 апреля 2026
Леонес
18.04.2026, суббота, 01:00
Эквадор. Лига Про, 9 тур
0 : 1
Завершен
Аукас
78'
R. Quinónez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леонес - Аукас
Завершен
Желтая карточка
R. Arroyo
90'
+6
90'
+2
Замена
Mauricio Virgilio Olaya
️️️️➡️️
Luis Aldair Arroyo Cabeza
90'
+1
Замена
Thiago Serpa
️️️️➡️️
Andres Mena
90'
+6'
Замена
️️️️➡️️
Óscar Pepinos
85'
Замена
Dario Pazmino
️️️️➡️️
M. Caramuto
83'
Замена
C. Solano
️️️️➡️️
Jairo Marco Mairongo Ruiz
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
Robino Quinónez
Пас отдал
Santiago Morales
77'
Замена
️️️️➡️️
Snayder Porozo
Желтая карточка
Segundo Portocarrero
76'
71'
Замена
️️️️➡️️
Айртон Пресиадо
60'
Желтая карточка
Robino Quinónez
54'
Желтая карточка
Luis Gustavino
Замена
Ronny Borja
️️️️➡️️
Emiliano Griffa
50'
Травма
Emiliano Griffa
49'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
6
Emiliano Griffa
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
11
M. Caramuto
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Аукас
13
Hamilton Piedra
(К)
ВР
16
Luis Gustavino
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
37
Alex Zova
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
6
Agostino Spina
ЦП
33
Snayder Porozo
ЦП
21
Piero Guzmán
ЦП
18
Andres Mena
ЦП
10
Айртон Пресиадо
ЦП
29
Luis Aldair Arroyo Cabeza
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Леонес
22
Jeferson Arroyo
ВР
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
4
R. Arroyo
ЦЗ
70
Dario Pazmino
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
16
Maiky De La Cruz
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Аукас
1
Iván Chaves
ВР
55
Mauricio Virgilio Olaya
ЦЗ
11
Alexander Bolaños
ЦП
5
Thiago Serpa
ЦП
91
Danny Luna
ЦП
52
Jose Caicedo
ЦФ
57
Maverick Vera
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
89
A. Sosa
ЦФ
3-2-3-1
45
34
6
19
2
23
11
8
17
40
2-5-2-1
13
16
2
6
21
18
10
Пресиадо
33
37
28
29
4
4
11
70
70
11
6
55
55
6
17
99
99
17
29
55
55
29
18
5
5
18
Остались в запасе
Леонес
Аукас
22
Jeferson Arroyo
ВР
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
16
Maiky De La Cruz
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
1
Iván Chaves
ВР
11
Alexander Bolaños
ЦП
91
Danny Luna
ЦП
52
Jose Caicedo
ЦФ
57
Maverick Vera
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
89
A. Sosa
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Остались в запасе
22
Jeferson Arroyo
ВР
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
16
Maiky De La Cruz
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Остались в запасе
1
Iván Chaves
ВР
11
Alexander Bolaños
ЦП
91
Danny Luna
ЦП
52
Jose Caicedo
ЦФ
57
Maverick Vera
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
89
A. Sosa
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Статистика матча Леонес - Аукас
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
375
408
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Информация о матче
Главный судья:
Russell Macario Teran Leon, Ecuador
Стадион:
Jaime Teran Olympic Stadium, Atuntaqui
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- : -
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
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- : -
12.07.2026
Дельфин
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