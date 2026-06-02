Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Леонес - Макара
Леонес - Макара: обзор матча 02 июня 2026
Леонес
02.06.2026, вторник, 01:00
Эквадор. Лига Про, 16 тур
1 : 1
Завершен
Макара
61'
L. Ferro
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леонес - Макара
Завершен
90'
+5'
85'
Замена
Jeison Chalá
️️️️➡️️
Matías Miranda
80'
Замена
Marlon Medranda
️️️️➡️️
L. Ferro
Замена
️️️️➡️️
C. Solano
74'
Замена
Miguel Caicedo
️️️️➡️️
Brian Kreiman
69'
Замена
Tobías Coppo
️️️️➡️️
Charles Vélez
69'
Замена
Emiliano Griffa
️️️️➡️️
Ronny Borja
69'
64'
Замена
Carlos Caicedo
️️️️➡️️
F. Posse
Замена
Nestor Caicedo
️️️️➡️️
Dario Pazmino
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
L. Ferro
Пас отдал
J. Klinger
Желтая карточка
Nicolás Monserrat
47'
46'
Замена
Jordán Mohor
️️️️➡️️
José Luis Marrufo
46'
Замена
J. Klinger
️️️️➡️️
Martin Tello
45'
+2'
20'
Желтая карточка
Jean Carlos Estacio
7'
Желтая карточка
John Jiménez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
2
Jordan Morán
ЦЗ
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
25
Brian Kreiman
ЦЗ
4
R. Arroyo
ЦЗ
8
Charles Vélez
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Макара
1
Rodrigo Rodríguez
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
(К)
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
5
Jean Carlos Estacio
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
15
Martin Tello
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
9
F. Posse
ЦФ
22
L. Ferro
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Леонес
24
José Luis Angulo
ВР
6
Emiliano Griffa
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
5
Tobías Coppo
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Макара
12
Darwin Cuero
ВР
27
Jordán Mohor
ЦЗ
87
J. Klinger
ЦП
50
Carlos Caicedo
ЦП
26
Marlon Medranda
ЦП
17
Jordano Zambrano
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
77
Jeison Chalá
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
25
Denilson Bolanos
ЦФ
7
Federico Paz
ЦФ
3-2-3-2
45
19
25
4
23
2
8
70
55
99
40
4-4-2
1
21
14
13
4
16
15
10
5
22
9
55
6
6
55
25
50
50
25
8
5
5
8
70
27
27
70
14
27
27
14
15
87
87
15
9
50
50
9
22
26
26
22
10
77
77
10
Остались в запасе
Леонес
Макара
24
José Luis Angulo
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
12
Darwin Cuero
ВР
17
Jordano Zambrano
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
25
Denilson Bolanos
ЦФ
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Остались в запасе
24
José Luis Angulo
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Остались в запасе
12
Darwin Cuero
ВР
17
Jordano Zambrano
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
25
Denilson Bolanos
ЦФ
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Главный тренер
Алекс Пальярес
Статистика матча Леонес - Макара
2
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
4
Количество передач
443
303
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Eloy Vicente Beltran Moreira, Ecuador
Стадион:
Jaime Teran Olympic Stadium, Atuntaqui
Новости команд
Все
Леонес
Макара
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Больше новостей
Эквадор. Лига Про
Все
Текущие
Будущие
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Леонес
- : -
11.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Леонес
- : -
11.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
Последние матчи
Все
Леонес
Макара
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Макара
1 : 0
05.07.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Либертад Лоха
1 : 3
04.07.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Копа Судамерикана, 6 тур
Америка
0 : 0
29.05.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Эмелек
2 : 0
24.05.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Либертад Лоха
1 : 3
04.07.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Текнико Университарио
2 : 1
24.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Леонес
3 : 1
17.05.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Оренсе
2 : 0
09.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Макара
1 : 0
05.07.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Копа Судамерикана, 6 тур
Америка
0 : 0
29.05.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Эмелек
2 : 0
24.05.2026
Макара
Копа Судамерикана, 5 тур
Макара
0 : 0
22.05.2026
Альянса Атлетико
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+