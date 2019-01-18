Дембеле – первый игрок «Барселоны» в текущем сезоне, забивший во всех турнирах. Он оформил дубль за 103 секунды

А его все собираются продать.
«Барселона» обыграла «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:0.
Нападающий Усман Дембеле забил на 30-й и 31-й минутах. На два гола у француза ушло 103 секунды.
Футболист стал первым в составе сине-гранатовых, забившим во всех четырех турнирах нынешнего сезона – чемпионате Испании, Кубке, Суперкубке и Лиге чемпионов.
По итогам противостояния с «Леванте» команда Эрнесто Вальверде оформила выход в 1/4 финала.
- Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из «Боруссии» за 115 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 26-ти играх.