Дембеле – первый игрок «Барселоны» в текущем сезоне, забивший во всех турнирах. Он оформил дубль за 103 секунды

«Барселона» обыграла «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:0.

Нападающий Усман Дембеле забил на 30-й и 31-й минутах. На два гола у француза ушло 103 секунды.

Футболист стал первым в составе сине-гранатовых, забившим во всех четырех турнирах нынешнего сезона – чемпионате Испании, Кубке, Суперкубке и Лиге чемпионов.

По итогам противостояния с «Леванте» команда Эрнесто Вальверде оформила выход в 1/4 финала.