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    Дембеле – первый игрок «Барселоны» в текущем сезоне, забивший во всех турнирах. Он оформил дубль за 103 секунды

    «Барселона» обыграла «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:0.

    Нападающий Усман Дембеле забил на 30-й и 31-й минутах. На два гола у француза ушло 103 секунды.

    Футболист стал первым в составе сине-гранатовых, забившим во всех четырех турнирах нынешнего сезона – чемпионате Испании, Кубке, Суперкубке и Лиге чемпионов.

    По итогам противостояния с «Леванте» команда Эрнесто Вальверде оформила выход в 1/4 финала.

    • Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из «Боруссии» за 115 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 26-ти играх.

    Источник: OptaJose

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    18.01.2019 01:45
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:22

      А его все собираются продать.

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:15

      Может и разыграется парень на весь свой футбольный талант. В "Барсе" есть кому учить его уму разуму как на футбольном поле так и за его пределами.

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